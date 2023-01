Segreteria Turismo: Premiati i vincitori del foto contest #unviaggioincredibile legato all’edizione 2022/2023 de Il Natale delle Meraviglie

Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha consegnato in notebook offerti da TIM San Marino ai 5 autori delle foto più belle scattate in Centro Storico

Si è tenuta ieri presso la sala conferenze della Segreteria di Stato per il Turismo la premiazione dell’Instagram Photo Contest #sanmarinounviaggioincredibile che chiedeva ai turisti, ai sammarinesi e ai visitatori de Il Natale delle Meraviglie 2022/2023 lo scatto di una foto in una delle tante attrazioni del Natale delle Meraviglie e la pubblicazione come post con l'hashtag #sanmarinounviaggioincredibile.

Il Segretario Pedini Amati che ha personalmente consegnato i premi, cinque notebook Lenovo Think-Book 15 G3 ACL messi in palio dallo sponsor TIM San Marino ha salutato e ringraziato NexTime Eventi di Alberto Di Rosa e l’Ufficio del Turismo che hanno ideato il progetto “che ha consentito di far uscire il messaggio del Natale delle Meraviglie attraverso le foto di privati e cittadini, infatti -ha spiegato Federico Pedini Amati- gli scatti da regolamento dovevano riguardare le installazioni e le attrazioni situate del centro storico di San Marino Città. Questo ha consentito di pubblicizzare l'evento al meglio e in una modalità diversa dal solito”.

I cinque vincitori del contest (non in ordine di classifica, ma pari merito) sono: Noemi Colotti (@noemicolotti, post pubblicato il 7 gennaio 2023) da Ancona, Marche; Massimo Grossi (@laginger2021, post pubblicato il 23 dicembre 2022) da San Marino; Sonia Ceccaroni (@icastellidisanmarino, post pubblicato il 3 gennaio 2023) da San Marino; Dario Piras (@dops75, post pubblicato il 12 dicembre 2022) da Bisceglie, Puglia; Carlo Florean (@carloflorean, post pubblicato il 9 dicembre 2022) da Milano, Lombardia.

Il Segretario di Stato ha ringraziato i partecipanti così come Melissa Nanni di NexTime Eventi che ha ricordato come determinante per la buona riuscita del concorso sia stato il supporto di TIM San Marino.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo