Segreteria Turismo: profonda partecipazione per la scomparsa del Consigliere Gian Franco Terenzi

La Segreteria di Stato al Turismo esprime profonda partecipazione per la scomparsa del Consigliere Gian Franco Terenzi. Uomo instancabile e operoso, protagonista autorevole della vita politica sammarinese, valido servitore delle istituzioni, amico affabile e sincero, Gian Franco Terenzi ha segnato in maniera indelebile la storia recente della nostra Repubblica e lascia un grande vuoto in quanti lo abbiano conosciuto. Alla famiglia, ai colleghi di Partito e ai suoi collaboratori le più sentite condoglianze.

c.s. Segreteria di Stato al Turismo



