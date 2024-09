Segreteria Turismo: prolungata fino al 31 ottobre la mostra di Kobra

In considerazione dell'alto numero di visitatori fatti registrare ad oggi e delle numerose richieste pervenute per i prossimi mesi, la mostra delle opere dello street artist KOBRA allestita presso la Segreteria di Stato per il Turismo resterà aperta e visitabile fino al prossimo 31 ottobre.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo





