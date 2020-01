Segreteria Turismo: provvedimenti urgenti per l'Expo di Dubai

Sin dal suo insediamento la neo Segreteria di Stato per il Turismo ha considerato l’Expo di Dubai una priorità ed una occasione straordinaria di promozione internazionale per l’immagine della Repubblica di San Marino. Per significare l’importanza che questo evento internazionale riveste per San Marino è stata creata per la prima volta una delega EXPO ad hoc.

L’attuale Segreteria di Stato per il Turismo ha tuttavia dovuto constatare forti ritardi sulla preparazione della partecipazione all’Expo ed una situazione molto complicata legata anche alle vicende che hanno coinvolto l’Agenzia per lo sviluppo dell’economia, alla quale il Decreto Delegato n.156/2018 ha assegnato specifiche funzioni e competenze di carattere amministrativo, logistico e di gestione delle risorse umane per la realizzazione della partecipazione a EXPO 2020.

Ciò ha reso necessaria l’adozione di provvedimenti urgenti, fra cui la sostituzione del Commissario e l’istituzione di un ufficio operativo presso la sede del Dipartimento Turismo e Cultura, con lo scopo di garantire il coordinamento delle attività organizzative di funzionamento e gli adempimenti necessari per la partecipazione della Repubblica di San Marino all’Esposizione Universale di Dubai 2020.

Altra priorità, all’attenzione del Congresso di Stato, è invece la ripresa del dialogo e di un rapporto di collaborazione con i soci privati dell’Agenzia per lo sviluppo, per la risoluzione nei tempi più rapidi possibili della questione relativa allo Statuto.

La Segreteria di Stato per il Turismo proseguirà con forte determinazione e massima attenzione nell’opera di preparazione dell’EXPO, con la mission precisa di offrire alla Repubblica di San Marino l’opportunità di mostrare e valorizzare a livello internazionale l’immagine del proprio “sistema Paese”.



