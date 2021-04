Segreteria Turismo: riunito il Coordinamento del TTT Il progetto ideato dalla Segreteria di Stato per il Turismo viaggia spedito: presentati 10 percorsi di interesse turistico.

E’ stato riunito nel pomeriggio di ieri, per la seconda volta dalla sua costituzione, il gruppo di coordinamento del Tavolo Turistico Territoriale (TTT) presieduto del Segretario di Stato per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati e al quale ha presenziato, per conto del Ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia, il Segretario Generale del Ministero Lorenzo Quinzi. Pedini Amati ha aggiornato i partecipanti sulle iniziative di sviluppo del progetto, in particolare sui rinnovati rapporti fra Italia-San Marino a seguito della nomina dell’On. Massimo Garavaglia al nuovo Ministero del Turismo. Il Segretario ha inoltre confermato l’attuale adesione al gruppo di lavoro di un totale di 116 comuni (27 della provincia di Forlì- Cesena, 23 della provincia di Rimini, 17 della provincia di Ravenna e 49 della provincia di Pesaro Urbino). Il consulente della Segreteria di Stato Massimo Feruzzi ha presentato l’avanzamento dei lavori esponendo tempistiche certe per la concretizzazione dei progetti oltre ad una prima elaborazione della campagna digital per il lancio dell’iniziativa. Dieci le tematiche attualmente al vaglio dei consulenti per la realizzazione di percorsi organizzati fra le realtà che hanno aderito: adrenaline activity, bike experience, borghi, castle, food experience, handmade style, heritage collection, landscape, slow outdoor, wellnes & relax. Tutte attivate le iniziative individuate come propedeutiche alla concretizzazione dei progetti. In conclusione, Stefano Moroncelli, incaricato di reperire risorse internazionali ha presentato il piano di fundraising UE e le possibili opportunità che il TTT può cogliere in termini di sostegno economico degli organismi internazionali.

c.s. Segreteria per il Turismo

