Segreteria Turismo: San Marino all'Eurovision 2025, l'orgoglio della partecipazione e un successo che proietta il Titano sulla scena mondiale

Si sono spente nella suggestiva cornice della St. Jakobshalle di Basilea, le luci sulla Grand Final dell'Eurovision Song Contest 2025. La Repubblica di San Marino ha vissuto con intensa emozione questo appuntamento internazionale, rappresentata degnamente da Gabry Ponte con il brano "Tutta l'Italia".

L'accesso alla finale, un traguardo già di per sé storico e di notevole rilevanza per la nostra Repubblica – la quarta volta in quindici partecipazioni – ha permesso al Titano di proiettarsi ancora una volta su un palcoscenico di visibilità continentale e oltre. L'esibizione di Gabry Ponte, artista di caratura internazionale la cui energia e professionalità sono universalmente riconosciute, è stata un momento di grande orgoglio. Sebbene abbia chiuso all'ultimo posto - pur superando in precedenza undici paesi partecipanti - la sola presenza in finale, raggiunta oltrepassando le agguerrite fasi eliminatorie, costituisce un successo, testimonianza del valore artistico espresso e dell'efficacia dell'impegno profuso. La partecipazione a un evento di tale portata non si misura unicamente dal piazzamento in classifica, ma dal potenziale promozionale e dall'opportunità unica di mostrare l'identità e la vitalità sammarinese a milioni di spettatori in tutto il mondo. In questo senso, la presenza in finale ha amplificato l'eco del nostro Paese, rafforzandone l'immagine e l'attrattiva.

"Abbiamo seguito con trepidazione e immenso orgoglio la finale di Basilea," dichiara il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. "La performance di Gabry Ponte è stata superlativa, all'altezza della sua fama e del palcoscenico eurovisivo. Il solo fatto di aver raggiunto la finale è un successo che va ascritto al suo indubbio talento e alla potenza comunicativa della sua musica. Questo risultato, frutto di un lavoro di squadra sinergico e appassionato, conferma la validità del percorso intrapreso con San Marino Song Contest e l'importanza strategica di investire in eventi che garantiscono una visibilità così vasta. Desidero ringraziare sentitamente Gabry Ponte per aver portato il nome di San Marino così in alto, il Direttore Generale di San Marino RTV, Roberto Sergio, e tutta la sua redazione per l'eccezionale professionalità e dedizione, il team di Gabry Ponte per il supporto impeccabile e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a rendere possibile questa straordinaria avventura."

La Segreteria di Stato per il Turismo esprime la sua più viva gratitudine a tutti coloro che hanno sostenuto San Marino in questa entusiasmante esperienza. L'Eurovision Song Contest si conferma un veicolo fondamentale per la promozione turistica e culturale della Repubblica, e l'impegno a valorizzare al massimo tali opportunità per il futuro resta una priorità assoluta.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Turismo