Segreteria Turismo: San Marino celebra con successo il suo National Day a Expo Osaka 2025

Segreteria Turismo: San Marino celebra con successo il suo National Day a Expo Osaka 2025.



Ieri la Repubblica di San Marino ha vissuto la sua Giornata Nazionale, all’insegna di incontri istituzionali da parte della delegazione sammarinese, con parate, esibizioni e celebrazioni

La delegazione sammarinese guidata dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi e dal Segretario di Stato per il Turismo con delega a EXPO Federico Pedini Amati ha celebrato con grande successo la Giornata Nazionale di San Marino, mostrando al mondo che anche un piccolo Stato può trasmettere in una prestigiosa vetrina internazionale una forte presenza e senso di orgoglio nazionale.

Le celebrazioni si sono aperte con l’intervento di Yoshitaka Ito- Ministro for the World Expo 2025 e alla presenza delle più alte autorità giapponesi.

“La Repubblica di San Marino ha interpretato al meglio il titolo dell’Esposizione Universale Progettare la società del futuro per le nostre vite finalizzata a creare una società sostenibile, inclusiva e diversificata, alla luce delle sfide e degli importanti cambiamenti in atto per l’umanità” ha pronunciato la Reggenza nell’intervento di apertura delle celebrazioni, alle quali hanno voluto unirsi anche molti sammarinesi.

Le Loro Eccellenze Denise Bronzetti e Italo Righi hanno espresso il ringraziamento delle Istituzioni sammarinesi al Paese ospitante, rimarcando lo spirito di profonda collaborazione e le relazioni bilaterali pluricinquantennali tra i rispettivi Paesi; un’amicizia dimostrata anche dal supporto concreto che ha permesso la realizzazione del Padiglione e la conseguente partecipazione di San Marino a questa considerevole vetrina internazionale. In piena luce lo spirito più profondo e autentico della tradizione sammarinese, grazie all’ensemble dell’Istituto Musicale, particolarmente apprezzato dal pubblico e alla Federazione Sammarinese Balestrieri, presente con sbandieratori, musici e figuranti.

La presenza ad EXPO permette di esprimere l’unicità e l’esemplarità della Repubblica, la peculiarità delle sue Istituzioni, oltre che le proprie eccellenze, ma anche il proprio impegno nell’ambito delle tematiche più importanti che attraversano la contemporaneità. Il ruolo delle Esposizioni Universali è, infatti, anche quello di incentivare il confronto, superando i conflitti e perseguendo soluzioni innovative nel campo dei temi più attuali, relativi ad un futuro sostenibile e di coesistenza pacifica.

“Sono molto soddisfatto- ha dichiarato il Segretario di Stato per il Turismo con delega ad Expo Federico Pedini Amati- Un ringraziamento alle Istituzioni giapponesi che ci hanno accolto nel modo migliore possibile, al Commissario Generale e al Direttore di Padiglione, allo staff impegnato a vario titolo che ha permesso che tutto si compisse nel migliore dei modi”.

Apprezzamento corale rivolto a tutti coloro che, a vario titolo, hanno sostenuto il progetto “Expanding Horizons” è stato sottolineato anche nelle parole proferite dalla Reggenza.

Plauso unanime nei riguardi del Padiglione di San Marino, ricco di simboli identitari importanti, in grado di rappresentare egregiamente l’essenza della Repubblica di San Marino.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Turismo con delega ad Expo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: