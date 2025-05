Segreteria Turismo: San Marino conquista la finale di Eurovision con Gabry Ponte, un successo artistico e promozionale di portata storica

La Repubblica di San Marino celebra un traguardo di straordinaria rilevanza nel panorama musicale e televisivo internazionale: Gabry Ponte, portabandiera del Titano all'Eurovision Song Contest 2025, ha brillantemente superato la prima semifinale, assicurandosi un posto nella prestigiosa Grand Final in programma a Basilea.

L'eccezionale performance di Gabry Ponte, al ritmo coinvolgente di "Tutta l'Italia", ha acceso la St. Jakobshalle, facendo vibrare l'intera arena e catturando l'attenzione di milioni di spettatori. Tale risultato non è soltanto un successo artistico immediato, ma rappresenta un momento storico per la Repubblica di San Marino. È infatti la quarta volta nella storia delle sue partecipazioni (su 15 edizioni complessive) che il Titano riesce ad accedere alla serata conclusiva del celebre concorso europeo.

Accanto a San Marino, hanno conquistato il passaggio del turno dalla prima semifinale le delegazioni di Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, Estonia, Portogallo e Ucraina.

Gabry Ponte tornerà dunque a esibirsi sulla scena eurovisiva nella "Grand Final" di sabato sera, un appuntamento atteso da milioni di spettatori in tutta Europa. La prima semifinale è stata seguita da un vastissimo pubblico a livello continentale, confermando ancora una volta l'altissimo potenziale promozionale e di visibilità globale che la partecipazione all'Eurovision Song Contest rappresenta per un Paese come la Repubblica di San Marino. È un palcoscenico unico per mostrare la nostra identità e la nostra capacità di essere protagonisti anche in contesti di respiro internazionale.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha commentato con entusiasmo: "Il brillantissimo risultato conseguito da Gabry Ponte all'Eurovision conferma, innanzitutto, lo straordinario valore di un artista che da decenni si posiziona tra i più influenti e apprezzati a livello mondiale nel suo genere. Ma questo successo è anche il frutto di un impegno sinergico e di un lavoro di squadra eccezionale, portato avanti con passione e professionalità a partire dal Direttore Generale della San Marino Rtv, Roberto Sergio e dalla sua redazione, dal team di Gabry Ponte, e dalla nostra Segreteria di Stato per il Turismo. Lo storico accesso alla finale celebra il talento e valida pienamente le scelte artistiche operate nell'ambito di San Marino Song Contest. Un progetto, quest'ultimo, nel quale, alla luce di quanto accaduto e del ritorno d'immagine ottenuto, intendiamo proseguire convintamente l'investimento".



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Turismo