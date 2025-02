Segreteria Turismo: San Marino in vetrina globale: verso Expo Osaka 2025 tra cultura, sostenibilità e innovazione

Nella giornata di oggi i Capitani Reggenti hanno ricevuto in udienza la delegazione EXPO 2025

I Capitani Reggenti hanno ricevuto oggi in Udienza la delegazione sammarinese che prenderà parte ad EXPO Osaka 2025, guidata dal Segretario di Stato per il turismo con delega all’Expo Federico Pedini Amati e dal Commissario Generale Filippo Francini alla presenza dei manager di Commissariato e Padiglione, degli sponsor e dei partner e dei giovani volontari che saranno impegnati in Giappone.

La Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, incoraggiata dall’esperienza memorabile di Expo Dubai 2020, si prepara con determinazione ad accompagnare il Commissariato Generale in Giappone verso l’Esposizione Universale di Osaka che inaugurerà il prossimo 13 aprile 2025. In tale prestigioso evento, la partecipazione sammarinese favorirà la promozione turistica e un autentico dialogo interculturale per creare una sintesi perfetta tra la storia e la tradizione della Repubblica e le sfide del futuro. La partecipazione a Expo Osaka 2025 si configura come una vetrina mondiale, capace di evidenziare la tradizione secolare dell’ospitalità sammarinese, affiancata da una visione moderna che mira a costruire ponti di cooperazione internazionale e a favorire lo sviluppo di un’economia inclusiva e resiliente.

La Repubblica celebrerà il suo National Day il 3 maggio 2025, un momento solenne destinato a esprimere il profondo orgoglio per l’identità nazionale e il dinamismo economico del nostro territorio alla presenza delle massime autorità.

Per l’occasione saranno realizzate un’emissione postale da 1,25€, emesso in 20.000 esemplari e una moneta da 10€ in edizione limitata (5.000 unità) che raffigura un ramo di ciliegio giapponese, simbolo di bellezza e legame culturale.

Il design del francobollo, ispirato alla Prima Torre e al Monte Titano, richiama la storica identità sammarinese con l’aggiunta del cerchio rosso che evoca il Sol Levante.

“L'Expo di Osaka rappresenta per San Marino un ponte verso il futuro: un'occasione unica per esprimere il nostro impegno nella promozione del turismo – queste le parole del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati - capace di valorizzare il nostro patrimonio culturale e naturale, e di creare sinergie che favoriscano uno sviluppo sostenibile a livello globale”.

Nel corso dell’udienza i Capitani Reggenti hanno ricordato come Expo rappresenti una straordinaria opportunità internazionale che permette di esprimere l’unicità della Repubblica di San Marino, con la sua millenaria storia di libertà e d’indipendenza e la peculiarità delle sue Istituzioni, oltre che le proprie Eccellenze, ma anche il proprio impegno nell’ambito delle tematiche più importanti che attraversano la contemporaneità. La Reggenza ha espresso il più sincero compiacimento per la partecipazione di San Marino: “Siamo certi che, anche in quest’importante occasione il nome della nostra Repubblica, come in passato e grazie anche alla memoria di figure quali quella di Mauro Maiani, sarà portato in alto con grande onore e prestigio da tutti coloro che, a vario titolo, sono parte attiva di tale manifestazione eccezionale che riflette la natura multiforme dei suoi partecipanti e che focalizza l’attenzione su specifici punti e obiettivi”.

L’Ambasciatore Mauro Maiani, Commissario Generale a Shangai, Milano e Dubai scomparso proprio negli Emirati Arabi durante Expo è stato ricordato in tutti gli interventi così come Paolo Mularoni, recentemente scomparso, e sponsor attraverso Ceramica Faetano e Ceramica Delcona della partecipazione sammarinese.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l'Expò, l'Informazione e l'Attrazione Investimenti Turistici