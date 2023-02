Segreteria Turismo: San Marino si conferma la Repubblica degli eventi

Nel 2022 98 differenti iniziative spalmate su oltre 260 giorni, nel 2023 tornano i grandi concerti e tutti gli appuntamenti di successo

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha presentato questa mattina insieme allo staff della sua Segreteria, del Dipartimento Turismo e Cultura e dell’Ufficio del Turismo i risultati ottenuti dalle iniziative organizzate nell’anno solare 2022 annunciando quelli sono gli appuntamenti già fissati per il 2023. Durante la conferenza, organizzata per la stampa ma anche per le associazioni di categoria alle quali in più occasioni il Segretario di Stato per il Turismo si è rivolto chiedendo collaborazione e disponibilità, sono stati annunciati progetti che coinvolgono organizzatori privati, associazioni, enti sportivi e numerose realtà del territorio.

Nella panoramica sulla passata stagione è emerso come tutti gli eventi abbiano raccolto numerose presenze di pubblico e importanti ricadute sul settore commerciale, dell’ospitalità e della ristorazione.

Il 2022 si è chiuso con 98 differenti rassegne per un totale di 268 giornate di evento, tra i più apprezzati e partecipati Una voce per San Marino che oltre a centinaia di presenze sul territorio ha garantito alla Repubblica di San Marino una visibilità valorizzata dalla San Marino RTV in 3.8 milioni di euro, Red Bull Soapbox Race che ha portato sul Titano 10.815 visitatori dai parcheggi e 5.518 passaggi dalla funivia senza alcun esborso economico pubblico e che ha consentito di stringere rapporti con una grande azienda internazionale tornata più volte sul Titano per i suoi video adrenalinici (l’ultimo girato pochi giorni fa) e che sarà ancora a fianco della Segreteria di Stato per il Turismo in occasione del prossimo Gran Premio di San Marino di MotoGP, le Giornate Medioevali tornate ai fasti di un tempo (29838 visitatori dai parcheggi, 17837 dalla funivia), lo SMIAF (23748 dai parcheggi e 12602 dalla funivia), San Marino Magic Circus (31203 dai parcheggi e 14583 dalla funivia) e San Marino Comics (31643 dai parcheggi e 16161 dalla funivia). Dopo anni di assenza è stato inoltre riportato a San Marino un evento ufficiale MotoGP con la partita fra piloti trasmessa in diretta su SkySport.

Resta una garanzia Rallylegend che ha celebrato i 20 anni e che verrà ovviamente riproposto, buoni i risultati degli eventi di halloween che animano il centro storico in un periodo solitamente poco frequentato e, decisamente riuscito (158.966 visitatori dai parcheggi e 52.386 dalla funivia) e di successo, il Natale delle Meraviglie!

Tra gli eventi musicali, a far il paio con Una voce per San Marino, anche il Tour Music Fest che ha portato migliaia di artisti a esibirsi sul Titano.

Proprio Una Voce per San Marino aprirà il programma eventi del 2023 anche se già in due occasioni la Repubblica di San Marino (dal 28/10 al 6/11 e dal 5/12 al 9/12) è stata invasa dai numerosi cantanti che hanno partecipato alle audizioni. La musica contrassegnerà il 2023 con i concerti di Claudio Baglioni (il 2 marzo al Teatro Nuovo di Dogana), di Al Bano e di Fabio Concato (date da definire). Il 7 aprile al Teatro Nuovo arriva Angelo Duro dopo il successo riscosso sul palco dell’Ariston mentre dal 14 al 16 aprile torna il Festival della Magia che ha raggiunto la 24esima edizione. Il 22 e il 23 aprile Comics “raddoppia” e presenta il Festival Steampunk, il 23 aprile per la prima volta a San Marino si sfideranno gli artisti e gli influencer di “Giocare per Donare” organizzato in collaborazione con Nazionale Cantanti e Play2Give, la Mille Miglia torna a San Marino il 14 giugno, la settimana seguente (17/18 giugno) spazio alla passione a pedali con La Titanica e al Raduno degli Arcieri storici. Dal 29/6 al 2/7 il Titano ospiterà i “Bulldays” ovvero il raduno dei possessori di auto Lamborghini. Tornerà Copertina (10 appuntamenti lungo l’estate) e torneranno anche “Cena Tramonto & Show” (7/8 luglio), Symbol Reunion (15 luglio) e Alba sul Monte. Ancora da definire una nuova edizione di Visionnaire mentre sono confermate le Giornate Medioevali (27/30 giugno). Gli Internazionali di tennis crescono e migliorano, tornerà lo SMIAF e tornerà anche Magic Circus. San Marino Comics è in programma dal 25 al 27 agosto mentre il 31/8 e il 1/9 si terrà la terza edizione di Rapublic. Il 9/10 settembre a Montegiardino Artistincasa nel week end che sarà contrassegnato dalla MotoGP. Il San Marino Beer Fest dal 5 ottobre al 29 ottobre si sposta a Serravalle in risposta alle esigenze di pubblico e organizzatori ma anche nel rispetto delle idee del Segretario di Stato che ha annunciato di voler spostare dal Centro Storico alcuni eventi se i commercianti di Città non sono disponibili a garantire l’apertura dei negozi.

E’ probabile che durante l’anno si aggiungano ad un palinsesto già ricchissimo altre iniziative, non sono poche infatti le trattative aperte con promoter, enti, associazioni ed organizzatori di eventi e manifestazioni.



