Segreteria Turismo: San Marino Song Contest, un successo senza precedenti Risultati unici di ascolti e promozione grazie ad un show unico

Segreteria Turismo: San Marino Song Contest, un successo senza precedenti.

La quarta edizione del concorso musicale organizzato da Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino RTV e Media Evolution per selezionare l’artista che difenderà i colori sammarinesi ad Eurovision Song Contest ha confermato il valore assoluto di un’iniziativa che ha acceso i riflettori di tutta Europa sulla nostra Repubblica. Lo show del 8 marzo, magistralmente prodotto da San Marino RTV con il supporto di tecnici e manager RAI è il primo e più grande evento mediatico e televisivo realizzato nel nostro Paese, probabilmente il più complesso dal punto di vista organizzativo, sicuramente quello che ha garantito la maggior visibilità.

I dati forniti da RAI indicano che nella sola giornata dell'evento il San Marino Song Contest ha raggiunto mezzo milione di visualizzazioni complessive, suddivise tra fruizione lineare su San Marino RTV, RaiPlay, Radio 2 e RaiPlay2, e fruizione on demand su RaiPlay.​ Particolarmente rilevante è stata la fruizione on demand, con 83.000 visualizzazioni registrate nella giornata dell'8 marzo, posizionando il contest tra i primi 10 programmi più seguiti. La maggior parte di queste visualizzazioni proviene da dispositivi mobile.​ Anche sul fronte dei social media, l'evento ha riscosso ampio consenso con quasi 6 milioni di visualizzazioni video e 343.000 interazioni. I dati, forniti da Fanpage Karma comprendono le piattaforme Facebook, Instagram, X, TikTok e YouTube, e gli account ufficiali di RaiRadio2, RaiPlay, RaiPlaySound, RaiItalia, San Marino RTV e San Marino Song Contest.​ Il contenuto più visto della serata, relativo alla vittoria di Gabry Ponte, ha raggiunto 1,7 milioni di visualizzazioni ed è stato realizzato da Rai Radio2. Milioni di views sono state registrate inoltre dai profili dei 20 artisti in gara.

A queste si aggiungeranno presto ulteriori rilevazioni che definiranno senza mezzi termini il valore del progetto. Si consideri poi che, per la prima volta, una produzione televisiva realizzata nella Repubblica di San Marino è stato trasmesso in Eurovisione e nel mondo grazie a Rai Italia.

Migliaia di articoli di giornali, i servizi televisivi delle più prestigiose reti, le dirette da San Marino dei programmi di prime time, la presenza in territorio di decine e decine di influencer e giornalisti (più di 100 solo per la serata finale) e il rilancio delle notizie da tutto il mondo di appassionati di Eurovision Song Contest completano il successo dell’evento. Di grande prestigio, in relazione a questo, la presenza a San Marino impegnati sull’evento di tecnici televisivi con una lunga storia di successi alle spalle: il regista Cristiano D’Alisera, Annalisa Montaldo autrice capo progetto, il Direttore della fotografia Marco Lucarelli, lo scenografo Marco Calzavara, la produttrice Donatella Vitale e tanti altri. Menzione a parte per il Direttore Artistico Massimo Bonelli. Hanno arricchito lo spettacolo gli interventi di artisti come Al Bano, La Rappresentante di Lista, Senhit e Cristiano Malgioglio oltre che la presenza di due grandissimi presentatori e dei 20 artisti in gara.

Tra i dati degni di essere indicati anche quello della ricettività alberghiera che ha fatto registrare il tutto esaurito. Sul tema dell’affluenza turistica legata all’evento si ricordi anche l’alto numero di artisti, accompagnatori e pubblico che ha visitato il nostro Paese nei 3 mesi di selezioni di Una Voce per San Marino.

I numeri, che più delle discussioni, determinano il successo del progetto, confermano che credere in uno show che selezioni senza dover ricorrere ad altri artifizi, l’artista che difenderà i colori di San Marino all’Eurovision Song Contest, è corretto. Il risultato conferma la bontà della scelta che la Segreteria di Stato per il Turismo, insieme a Media Evolution e San Marino RTV, ha portato avanti, non senza difficoltà, negli ultimi anni e che grazie alle intuizioni di Roberto Sergio, prezioso Direttore Generale della San Marino RTV è ora diventato un asset strategico della comunicazione televisiva, del palinsesto della nostra emittente e della promozione turistica del Paese.

Ora l'impegno che la Segreteria di Stato per il Turismo intende prendersi è quello di sfidare Gabry Ponte a fare del suo meglio nella missione a Basilea con la certezza che terrà alti i colori di San Marino come tanti artisti internazionali hanno già fatto nei 15 anni di precedenti partecipazione ad Eurovision Song Contest.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: