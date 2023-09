Segreteria Turismo: “Sarà perché ti amo”, un successo unico per l’evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie

1000mq di area dedicata ai bambini, la tavola rotonda "tumori infantili: guarire si può" e il concerto dei Ricchi e Poveri (aperto dal rapper Marco Baruffaldi) hanno segnato la giornata di “Sarà perché ti amo”, l’evento dedicato al divertimento di tutta la famiglia e alla solidarietà su temi particolarmente sentiti organizzato ieri dalla Segreteria di Stato per il Turismo con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema delicato eppure importante come quello dell'oncologia pediatrica e di creare un momento di unità e di supporto verso i bambini e le loro famiglie che affrontano ogni giorno questa sfida.

Grande sensibilità è stata dimostrata dalla popolazione sammarinese, oltre 5000 persone, nell’arco della giornata, hanno affollato il Parco Ausa per quello che si è rivelato un vero e proprio record di affluenza per un evento sammarinese.

A partire dalle 16 e fino a tarda sera i bambini hanno affollato l’area giochi e le giostre messe a disposizione gratuitamente mentre le famiglie hanno apprezzato i numerosi food-truck attivati. Alle 18.30 sul palco allestito al Parco Ausa, si è tenuta la tavola rotonda dal titolo "Tumori infantili, guarire si può" condotta da Sergio Barducci e durante la quale sono intervenuti medici specialisti in oncoematologia pediatrica e neurochirurgia pediatrica provenienti dagli Istituti ospedalieri di Bologna, Rimini e San Marino. Interverranno la Dott.ssa Laura Viola della Pediatria dell’Ospedale di Stato ISS San Marino, la Dott.ssa Fraia Melchionda (Oncoematologia Pediatrica presso l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna), il Prof. Mino Zucchelli (Neurochirurgia Pediatrica e Università degli Studi di Bologna Ospedale Bellaria di Bologna), la Dott.ssa Roberta Pericoli (Oncoematologia Pediatrica presso AUSL Romagna).

La giornata è stata allietata dalla musica della San Marino Concert Band del Direttore Dino Gnassi mentre in serata si sono esibiti “I Ricchi e Poveri” uno dei gruppi italiani più famosi nel mondo con una storia unica di oltre 50 anni di musica, voci capaci di suscitare emozioni positive e profonde, come dimostrato anche dall’esperienza straordinaria di una delle bambine coinvolte. Presenti anche Lettori con la Valigia con "libri illustrativi dai 3 agli 8 anni", Istituto musicale con Musicagiocando, Il Castello del Circo con laboratori per bambini e genitori, il laboratorio Liluna, il Mago Gabriel, Magica Gilly e il loro show, Coolthings che ha donato oltre 1200 toys.

Fondamentale la collaborazione con le Forze dell’Ordine e UGRAA, AASLP e AASS, Protezione Civile, CONS e con la Giunta di Castello di Serravalle L’evento è stato organizzato con il fondamentale intervento di aziende, enti e associazioni sammarinesi e nello specifico di Giochi del Titano, Centro Commerciale San Marino, Ecoservizi, Fullservice, Valentini Carburanti, Banca di San Marino, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Ordine degli Psicologi, BKN301 S.p.A.,Cooolthings - International Games Trade, Energreen, Colombini Group, Montechimica, Cartiera Ciacci, Next Time, PiuMé, MusicIn, Titan Sound & Light, Castello del Circo, Trends, Seriset, Libertas, Croce Bianco Azzurra, L’antincendio Sammarinese, Copygraf, Personal World 38, The Regent Boutique Hotel, Mondo Immagine, San Marino Concert Band, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine degli Ingegneri e Architetti.

Il ricavato sarà donato a tre associazioni impegnate nel mondo dell’oncologia pediatrica e nello specifico a Bimbo tu, Ageop e Arop presenti con i loro rappresentanti all’evento.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Sono senza parole. Ho creduto fortemente in questo evento, anche se inizialmente non ho ottenuto l’appoggio totale che mi sarei aspettato… Sapevo che i sammarinesi non si sarebbero tirati indietro e che avrebbero compreso il valore di un appuntamento di questo tipo ma i numeri che ci fornisce oggi l’Ufficio del Turismo superano ogni aspettativa ed ogni record. L’impegno mio personale e di tutte le persone che abbiamo coinvolto ora sarà quello di dare seguito all’iniziativa”.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo