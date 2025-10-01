La Repubblica di San Marino e la Repubblica di Cuba inaugurano una fase di collaborazione intensa e strutturata nel comparto turistico. Ieri pomeriggio, è stato formalmente siglato il Memorandum d'Intesa sulla Cooperazione Turistica tra la Segreteria di Stato per il Turismo e il Ministero del Turismo cubano, un documento che disegna un percorso condiviso di crescita e sviluppo bilaterale. A firmare l'intesa, che avrà una durata iniziale di cinque anni, sono stati il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, e l'Ambasciatrice di Cuba in Italia e a San Marino, Sua Eccellenza Mirta Aurora Granda Averhoff. Alla cerimonia era presente anche l’Ambasciatore di San Marino a Cuba, Giulia Suzzi Valli. La cerimonia rappresenta un passo concreto, in linea con i più recenti indirizzi di politica estera, volto a rafforzare i legami tra i due Paesi attraverso un settore chiave per l'economia e la proiezione internazionale. Il Memorandum stabilisce un quadro giuridico solido e definisce asset fondamentali di cooperazione, con l'obiettivo primario di promuovere la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei popoli. L'accordo pone l'accento sulla necessità di uno sviluppo turistico pienamente sostenibile, che salvaguardi le risorse naturali e gli inestimabili patrimoni culturali, sociali e storici di entrambi i Paesi. Tra le azioni previste figurano lo scambio di know-how specialistico e la collaborazione nella promozione e nel marketing, mirando a una migliore comprensione dei mercati e del comportamento dei flussi turistici. Particolare rilievo è dato alla cooperazione nei campi della formazione professionale e della ricerca tecnologica, elementi imprescindibili per innalzare gli standard qualitativi dell'offerta ricettiva e gestionale. Le Parti si impegnano inoltre a incoraggiare missioni promozionali reciproche e a coordinare le posizioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali specializzate, come l'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO).

Questo il commento del Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati: “La firma del Memorandum d’Intesa rappresenta una sinergia profonda tra due Paesi che riconoscono nell'ospitalità non solo un fattore economico, ma soprattutto un vettore di scambio culturale e di conoscenza reciproca. Siamo determinati a lavorare insieme su asset fondamentali come la formazione specialistica, la ricerca tecnologica applicata e la promozione di un modello di sviluppo turistico realmente sostenibile, che valorizzi i rispettivi inestimabili patrimoni storici e sociali. L’ intesa con Cuba apre una prospettiva nuova per il posizionamento internazionale della nostra offerta, proiettando San Marino su una scena globale in evoluzione.” L'intesa siglata rappresenta un volano strategico per lo sviluppo, consentendo a San Marino di cogliere le opportunità derivanti dalla collaborazione con un partner di grande esperienza nel settore turistico caraibico. La cooperazione si concentrerà ora sull'implementazione pratica dei programmi e dei progetti delineati, trasformando le premesse del Memorandum in risultati tangibili per le rispettive economie.

