Segreterie di Stato Territorio, Istruzione e Lavoro: Al via questa mattina il progetto “Giornate ecologiche”

Al via questa mattina il progetto “Giornate ecologiche”, iniziativa della Segreteria per il Territorio e l’Ambiente, insieme alla Segreteria per il Lavoro e i Rapporti con l’A.A.S.S. e alla Segreteria per l’Istruzione e la Cultura indirizzata agli studenti, i giovani adulti di domani. L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie sull’importanza della tutela ambientale attraverso attività pratiche e formative.

La prima Giornata Ecologica coincide a una data importante il 18 marzo si celebra la “Giornata Mondiale del Riciclo”, coinvolte le classi quarte e quinte delle Scuole Elementari di Falciano, Cà Ragni, Dogana e Serravalle, oltre alla Scuola di Infanzia di Dogana e i Nidi per l’Infanzia di Dogana Arcobaleno e Mongolfiera. I più piccoli hanno lanciato a terra “bombe “di semi di fiori.

Presenti anche le Scuole Medie di Serravalle e il Centro di Formazione Professionale. Gli studenti si sono riuniti presso il Parco Ausa, il Parco Laiala e la Scuola Elementare “l’Olivo” di Falciano.

“Attività bespoke per gli studenti – affermano le Segreterie coinvolte - con una ricaduta positiva ed efficace per tutte le generazioni. Per ridurre rifiuti è necessario mettere in atto comportamenti virtuosi da parte di tutti, partendo dai più piccoli”. La giornata è cominciata con una sessione di formazione sull’importanza del riciclo, condotta dagli ingegneri Andrea Silvagni, Andrea Mina e Enrico Renzi.

Al termine, gli studenti parteciperanno attivamente alla raccolta di rifiuti, utilizzando guanti, pinze e sacchi forniti da A.A.S.S.

L’iniziativa si estenderà ai parchi degli altri Castelli, coinvolgendo le scuole della Repubblica in occasione di altre importanti date: il 23 aprile, per la “Giornata Mondiale della Terra” presso il Parco di Montecchio; il 22 maggio, per la “Giornata Mondiale della Biodiversità” presso il Parco di Domagnano; e il 5 giugno, per la “Giornata Mondiale dell’Ambiente” presso il Parco di Fiorentino.

Il progetto si sviluppa attorno a tre temi interconnessi: la Riqualificazione dei parchi, il Collegamento dei parchi mediante Ciclopedonale e il progetto “Un Albero per ogni Nato”, recentemente presentato. Questa interconnessione non solo facilita la comprensione del progetto, ma crea una sinergia che valorizza ogni aspetto trattato.

Un progetto che non solo coinvolge i giovani, ma li trasforma in ambasciatori del messaggio di sostenibilità all’interno delle loro famiglie. Ogni azione conta e la sinergia è fondamentale per contribuire alla tutela dell’ambiente per un futuro migliore.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente

Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura

Segreteria di Stato per il Lavoro e i Rapporti con l’A.A.S.S.