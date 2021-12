Segreterie Esteri e Lavoro: adesione di San Marino a Irena, l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Segreteria di Stato per il Lavoro rendono noto che, conclusosi il processo di adesione iniziato nel 2020, da oggi la Repubblica di San Marino è entrata formalmente a far parte di IRENA, l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili. IRENA è un’organizzazione intergovernativa fondata a in Germania, a Bonn, il 26 gennaio 2009, con sede operativa a Masdar City (Abu Dhabi), che si pone l’obiettivo di supportare i Paesi nella loro transizione verso un futuro energetico sostenibile e rappresenta il punto di riferimento per la cooperazione internazionale sul tema, nonché costituisce il principale centro di eccellenza a livello globale. Con l’adesione di San Marino, l’Agenzia conta ad oggi 167 Stati membri e 17 Stati in adesione. L’Ente promuove l’utilizzo di tutte le forme di energia rinnovabile, tra cui bioenergia, geotermia, energia idroelettrica, solare ed eolica e fornisce supporto e servizi ai Governi che intendono implementare politiche abilitanti per gli investimenti in energie rinnovabili, fornendo strumenti pratici per accelerare la diffusione delle energie pulite e facilitando la condivisione delle conoscenze e il trasferimento tecnologico. Oltre alla recente partecipazione attiva di IRENA al COP e ai vertici SDG, che la Repubblica di San Marino sta seguendo con interesse, nonché a una serie di altri processi globali, il riconoscimento del ruolo guida di IRENA sulle energie rinnovabili è anche esemplificato dal suo contributo al Clean Energy Ministerial (CEM) e al G7 e dal mandato ricevuto dai Ministri dell'Energia del G20 per coordinare il Toolkit G20 delle opzioni volontarie per la diffusione delle energie rinnovabili. L'Agenzia lavora anche a stretto contatto con una serie di partner strategici, che vanno dal livello locale a quello internazionale. “Con questa importante adesione – ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari– si arricchisce il panorama di attive partecipazioni a livello multilaterale sulle principali sfide globali, quali appunto la transizione verso un sistema energetico maggiormente sostenibile.” “San Marino è già attivamente impegnato a livello interno ed internazionale su questo tema, – ha proseguito poi il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini – questo Esecutivo ha già infatti in cantiere progetti di sviluppo rivolti alla transizione energetica e di sviluppo sostenibile. La partecipazione ai lavori di questa organizzazione internazionale rappresenta un importante forum di confronto e di dibattito per condividere le best practices in materia.”

c.s.

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Segreteria di Stato per il Lavoro