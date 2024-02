Segreterie Esteri e Territorio: soddisfazione per la riuscita delle operazioni di disinnesco e brillamento dell’ordigno bellico

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri congiuntamente alla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente esprimono grande soddisfazione per la perfetta riuscita delle operazioni di disinnesco e successivo brillamento dell’ordigno bellico rinvenuto durante le operazioni di scavo nel cantiere di Serravalle in via Rancaglia. Un sentito ringraziamento all’Esercito Italiano Reggimento Genio Ferrovieri i quali hanno dapprima messo in sicurezza l’ordigno mediante il suo despolettamento, trasportato al sito individuato a successivamente fatto brillare in piena sicurezza manifestando grande professionalità e competenze specifiche. Sotto il Coordinamento della Gendarmeria congiuntamente al Servizio di Protezione Civile, si è potuto mettere in campo una sapiente organizzazione che ha permesso di valutare tutti gli aspetti della delicata operazione, dall’informazione preventiva e capillare della popolazione all’organizzazione dell’evacuazione dei residenti interessati e a tutto il supporto fornito all’Esercito Italiano per il buon esito dell’intervento. Già dal primo mattino si è riunita l’Unità di Crisi e il COS (Centro Operativo Sammarinese) alla quale sono intervenuti i Comandanti dei Corpi di Polizia, i rappresentanti dell’esercito, il Capo della Protezione Civile, i Direttori e i Dirigenti delle strutture operative di Protezione Civile, così come richiesto dal Piano di Emergenza Nazionale. Si ringraziano tutte le strutture sammarinesi che hanno contribuito alla buona riuscita dell’opera grazie alla loro collaborazione e fattività, a partire dalle forze dell’ordine Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca, la Protezione Civile ed i suoi volontari per il supporto fornito alla popolazione, la Giunta di Castello di Serravalle, l’Istituto di Sicurezza Sociale, UOC Pronto Soccorso e il Servizio Territoriale Domiciliare per l’aspetto sanitario e supporto alle persone fragili, la Croce Rossa, l’Ufficio Gestione delle Risorse Ambientali ed Agricole con le Guardie Ecologiche, l’Ufficio Attività Economiche, l’Autorità per l’Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'omologazione, l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per la viabilità e segnaletica, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per il presidio alle reti, Telecom Italia San Marino, San Marino RTV per aver documentato l’operazione, l'Associazione Radioamatori, i sindacati ed il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per aver messo a disposizione i locali del Multieventi Sport Domus per i residenti interessati dall’ evacuazione. A tutti loro va quindi un enorme ringraziamento, l’impegno, la professionalità e l’organizzazione dimostrata hanno permesso all’esercito italiano di portare a termine positivamente le operazioni di bonifica dell’ordigno perfettamente integrato nel dispositivo sammarinese e riconsegnare quindi al paese nuovamente tranquillità e sicurezza. Infine il più grande ringraziamento per la disponibilità dimostrata dalla popolazione tutta in questo inusuale frangente che ha forse creato temporaneo disagio alle normali attività dei sammarinesi ma chi si è reso necessario per garantire la sicurezza di tutti.

c.s.

Segreteria di Stato Affari Esteri

Segreteria di Stato Territorio

