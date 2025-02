Segreterie Giustizia e Istruzione. "Alcol ai minori: innalzata l'età"

Pene severe per chi vende bevande alcoliche ai minori e innalzamento dell’età minima per avere il libero accesso all’acquisto e al consumo. Lo stabilisce, con una modifica all’articolo 165 del Codice Penale, la Commissione Consiliare Permanente Affari di Giustizia. I gestori di pubblici esercizi non potranno più somministrare o mettere a disposizione sostanze alcoliche o superalcoliche ai maggiori di 16 anni. L’emendamento, proposto dal Segretario di Stato, Stefano Canti porta a 18 l’età minima per avere accesso a questo consumo. Una decisione, che riguarderà anche la cessione di medicinali, stupefacenti o altre sostanze dannose. “Un fenomeno, quello del consumo di alcol da parte degli adolescenti, sul quale è necessario mantenere alto il livello di attenzione”, dichiara il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini. Da un’indagine condotta dall’Authority sanitaria, infatti, emerge come l’alcol sia la sostanza maggiormente utilizzata dai giovani dopo la scuola primaria e come un’alta percentuale di loro consumi sostanze alcoliche con frequenza: in particolare nella fascia di età che va dai 13 a 15 anni. Molti ragazzi, soprattutto quindicenni, ammettono anche di averne spesso abusato. “Tale provvedimento – afferma il Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia Stefano Canti – consente di intervenire sull’art. 165 del codice penale, rubricato “Somministrazione a minori di sostanza dannose o pericolose”. Tale intervento sottolinea la volontà di questo Governo di chiarire e rimarcare l'essenziale valore della prevenzione dell'assunzione di bevande alcoliche, soprattutto tra i giovani. In attuazione dell’Istanza d'Arengo n.17 del 2 aprile 2023, che impegnava il Governo “ad adeguare la normativa sammarinese prevedendo il divieto di vendere e somministrare alcolici a coloro che non hanno raggiunto la maggiore età di diciotto anni”, si è deciso quindi di presentare un emendamento per elevare la soglia limite stabilita dall’art. 165 del codice penale.”

c.s.

Il Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia

Stefano Canti

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura

Teodoro Lonfernini