Segreterie Industria e Lavoro. Visione e futuro: San Marino accoglie Zhang Ruimin per un dialogo sull'impresa del domani

La Repubblica di San Marino ha avuto oggi l'onore di ospitare Zhang Ruimin, fondatore emerito del Gruppo Haier e mente illuminata dietro il modello organizzativo RenDanHeYi, in una giornata dedicata al confronto sui paradigmi più avanzati della gestione d'impresa e al rafforzamento dei legami tra la Repubblica e la Repubblica Popolare Cinese. L'incontro ha offerto una prospettiva inedita sulle strategie per valorizzare il capitale umano e affrontare le sfide di un panorama economico in costante evoluzione. La visita di Zhang Ruimin, figura di spicco nel panorama manageriale globale, ha rappresentato un'occasione di profondo arricchimento per il tessuto imprenditoriale e istituzionale sammarinese. La giornata ha preso il via con il ricevimento della delegazione presso Palazzo Mercuri, alla presenza dei Segretari di Stato Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori, per poi proseguire con l'Udienza Ufficiale di fronte ai Capitani Reggenti. Il fulcro degli incontri si è sviluppato attraverso una serie di appuntamenti strategici. Il Gruppo ASA, realtà sammarinese con oltre sessant'anni di storia nella produzione di imballaggi metallici, ha giocato un ruolo centrale nell'organizzazione dell'evento, testimoniando la propria esperienza nell'adozione del modello RenDanHeYi. Tale collaborazione tra Haier e ASA non solo concretizza una visione innovativa di impresa, ma rafforza altresì l'Accordo di Commercio e Cooperazione Economica tra San Marino e la Cina, consolidando i ponti istituzionali, economici e culturali tra i due Paesi. "L'approccio metodologico del Signor Ruimin rappresenta un riferimento imprescindibile a livello globale," ha dichiarato Rossano Fabbri, Segretario di Stato per l'Industria. "Un modello innovativo che, in un'epoca di profonda trasformazione, esalta il valore del capitale umano, divenendo un faro per lo sviluppo aziendale e sociale." Nel corso del "Round Table" al Grand Hotel, Zhang Ruimin ha approfondito i principi del RenDanHeYi, nato nel 2005 e divenuto oggetto di studio in 14 centri di ricerca internazionali. Il dibattito ha evidenziato come questa filosofia di gestione promuova una cultura imprenditoriale diffusa, in cui ogni individuo è incentivato a diventare protagonista del proprio percorso professionale, contribuendo attivamente alla creazione di valore. Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro, ha aggiunto: "La visita del Signor Zhang Ruimin rappresenta un'opportunità eccezionale per il nostro Paese di confrontarsi con una delle menti più brillanti del management mondiale. La sua visione di un'organizzazione in cui ogni dipendente è un imprenditore di se stesso, massimizzando il proprio potenziale, è perfettamente allineata con l'ambizione di San Marino di promuovere un mercato del lavoro dinamico e innovativo, capace di attrarre talenti e stimolare la crescita economica in un contesto internazionale sempre più interconnesso." La giornata si è conclusa con la visita allo stabilimento del Gruppo ASA, un'occasione per toccare con mano l'applicazione pratica dei principi discussi e per confrontarsi sulle sfide che le imprese si trovano ad affrontare, quali la complessità dei mercati globali e l'impatto delle politiche economiche internazionali. La Segreteria di Stato per l'Industria e la Segreteria di Stato per il Lavoro esprimono la loro più profonda gratitudine al Signor Zhang Ruimin per aver condiviso la sua preziosa visione, certi che i principi del RenDanHeYi possano ispirare nuove strategie di crescita e innovazione per il sistema imprenditoriale sammarinese, consolidando ulteriormente la proiezione internazionale della Repubblica.

c.s.

Segreteria di Stato per l’Industria

Segreteria di Stato per il Lavoro