Segreterie Territorio e Sport: “Regolamento per l’utilizzo dei sentieri appartenenti alla rete escursionistica per manifestazioni anche con mezzi a motore”

A seguito dell’approvazione della Legge 4 Maggio 2021 n.86 - Disposizioni in merito alla creazione di una rete sentieristica della Repubblica di San Marino - la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente e la Segreteria di Stato per lo Sport comunicano l’emissione del Regolamento 13 luglio 2021 n. 10 “Regolamento per l’utilizzo dei sentieri appartenenti alla rete escursionistica per manifestazioni anche con mezzi a motore”. La Legge n.86/2021 valorizza gli aspetti paesaggistici e ambientali specifici del nostro territorio mediante la riqualificazione dell’impianto sentieristico esistente includendolo in una rete escursionistica della Repubblica collegata agli itinerari presenti fuori confine. L’art. 13 della Legge prevede la regolamentazione dell’utilizzo dei sentieri per manifestazioni con mezzi motorizzati, pertanto il Regolamento disciplina nel dettaglio le modalità autorizzative e le modalità per il corretto uso e manutenzione delle reti sentieristiche per tale scopo. Il Regolamento consente di dare piena attuazione alla Legge sulla rete sentieristica della Repubblica di San Marino per promuovere l’accessibilità a finalità sportive per lo svolgimento di manifestazioni sportive anche di livello internazionale, accogliendo l’istanza delle numerose Federazioni ed allo stesso tempo mette a disposizione delle Federazioni motoristiche parte dei luoghi naturalistici che diversamente non sarebbero utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni garantendo la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente) e Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per il Lavoro e lo Sport): “Questo Regolamento promuove l’utilizzo della rete sentieristica per manifestazioni sportive salvaguardando i luoghi naturalistici”.

