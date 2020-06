Segreterie Territorio, Industria, Interni: premio San Marino Green Award per l’impresa

Spett.le Operatore,

il mondo cambia, e osservare i suoi cambiamenti è necessario per capire quali soluzioni immaginare, quali strumenti costruire, quali consapevolezze diffondere. Ci sono persone – o gruppi di persone, quali associazioni, istituzioni, imprese – che colgono e interpretano le difficoltà del mondo attuale, e propongono soluzioni, indicano strade, costruiscono modelli alternativi, si pongono – e allo stesso tempo pongono a tutti noi - domande ineludibili. Per questo motivo la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente unitamente alla Segreteria di Stato per l’Industria l’Artigianato e il Commercio la ricerca tecnologica, la Semplificazione Normativa ed alla Segreteria di Stato agli Interni in collaborazione con il “San Marino Green Festival” hanno sentito l’esigenza e dunque ritenuto opportuno istituire il “San Marino Green Award Ambiente”, “San Marino Green Award Sociale” ed il “San Marino Green Award per l’Impresa”, premi che intendiamo attribuire a chi si è imposto alla ribalta della società con la visionarietà dell’innovazione, il coraggio del cambiamento, la forza della solidarietà, e la influenza con azioni efficaci e virtuose volte allo sviluppo sostenibile. L’obiettivo è mettere in luce ciò che meglio traduce nella concretezza dei risultati la tensione verso un mondo aperto al nuovo e consapevole dei propri limiti ma altrettanto consapevole che gli stessi siano fatti per essere superati. In particolare, il San Marino Green Award per l’Impresa è rivolto ad Operatori che hanno intrapreso un percorso di transizione verso politiche aziendali sostenibili o che propongono prodotti innovativi nell’ambito del settore green, nonché a tutti coloro che si sono distinti per essere portatori di valori che non possono prescindere dal rispetto per l’uomo e l’ambiente. Le scriventi Segreterie di Stato unitamente all’organizzazione del San Marino Green Festival, su indicazione del Comitato Scientifico composto da accademici, giornalisti ed esperti, conferiranno il riconoscimento all’Operatore giudicato più meritevole, in occasione di una cerimonia promossa attraverso i media locali e nazionali.

Qualora l’iniziativa incontrasse il Vostro interesse, Vi invitiamo a presentare la candidatura all’indirizzo info.territorio@gov.sm entro le ore 18:00 di venerdì 12 giugno p.v.. La candidatura dovrà attenersi ai criteri strettamente legati alla mission del Festival, fortemente incentrata alla promozione della sostenibilità ambientale e della green economy. In particolare, saranno determinanti i riscontri pervenuti in ordine agli aspetti di seguito elencati:

- analisi degli aspetti più impattanti sull’ambiente;

- analisi degli interventi intrapresi (ad esempio: interventi di riduzione dei consumi energetici e idrici, attuazione di programmi di diagnosi energetica industriale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, installazione pannelli fotovoltaici, acquisto di energia da fonti rinnovabili, sostituzione di macchinari energivori, riciclo e recupero di materiali, utilizzo di packaging compostabile ecc..);

- relazione in ordine alla mission aziendale, ovvero di come il bene prodotto o il servizio erogato migliorino l’impatto ambientale (ad esempio detersivi ecologici, prodotti biodegradabili, servizi di depurazione ecc.);

- relazione in ordine alla presenza di una politica aziendale volta alla sensibilizzazione dei dipendenti e dei collaboratori circa gli effetti rinvenienti dall’adozione di un comportamento virtuoso verso l’ambiente (ad esempio fornendo contenitori per la raccolta differenziata, materiali per la ristorazione biodegradabili, incentivandoli al car sharing ecc..;

- analisi delle politiche aziendali di comunicazione verso l’esterno relativamente a tutte le attività poste in essere con lo scopo di mitigare l’impatto ambientale dell’operatività aziendale, volte ad influenzare positivamente altre realtà imprenditoriali.

Nella consapevolezza che questa iniziativa possa essere un’occasione di confronto, condivisione, crescita ed inoltre un’opportunità per mettere in luce quanto gli Operatori del nostro territorio stiano facendo nell’ ottica dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità ambientale, e nella speranza di riscontrare il Vostro interessamento, si coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti.

Il Segretario di Stato Stefano Canti

Il Segretario di Stato Fabio Righi

Il Segretario di Stato Elena Tonnini



