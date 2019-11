"Sei mai stata sulla luna?" Domani ultima proiezione del ciclo "Europa e lavoro attraverso il cinema"

Si conclude domani la terza edizione del ciclo di incontri cinematografici "Europa e lavoro attraverso il cinema: scenari contemporanei". Ciclo organizzato dal Punto Europa San Marino, dalla CSU e dall’Ambasciata d’Italia a San Marino. Il film in programma, "Sei mai stata sulla luna?" (2014), regia di Paolo Genovese, racconta di una trentacinquenne stylist in carriera per la prestigiosa rivista Vanity Fair, "costretta" a scendere in Puglia per una questione di eredità. La proiezione, con inizio alle ore 21.00 presso la sala Montelupo di Domamagnano, come le precedenti è introdotta dalla prof.ssa Maria Elena D’Amelio, coordinatrice del Punto Europa San Marino, ente del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università della RSM. Al termine della proiezione segue dibattito. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.



Comunicato stampa

Punto Europa

San Marino Centrale Sindacale Unitaria

Ambasciata d’Italia a San Marino