Sei mesi di Governo: risultati concreti e impegni mantenuti

A meno di sei mesi dall’insediamento come Libera vogliamo tracciare un primo bilancio del lavoro svolto dal Governo, evidenziando i principali risultati concreti raggiunti e il percorso di riforme avviato per mantenere gli impegni presi con i cittadini.

In questo breve ma intenso periodo, sono stati compiuti importanti passi avanti in diversi settori strategici: • Emergenza abitativa: presentato il progetto di legge per affrontare in modo strutturale il problema della casa, con misure a sostegno delle fasce più deboli e strumenti per incentivare l’accesso all’abitazione. • Rafforzamento delle relazioni internazionali: apertura delle relazioni diplomatiche con lo Stato della Palestina, consolidando il ruolo di San Marino nel panorama internazionale e promuovendo il dialogo tra i popoli. • Sostegno ai giovani imprenditori e ai lavoratori autonomi: significativa riduzione del minimo contributivo, un aiuto concreto per chi decide di investire sul proprio futuro con nuove attività e professioni. • Sviluppo del settore cinematografico e tutela del diritto d’autore: avviata una nuova filiera industriale con l’intento di valorizzare la produzione artistica e attrarre investimenti nel settore audiovisivo. • Sanità e benessere: definite le nuove linee di politica sanitaria, con particolare attenzione alla prevenzione, alla riorganizzazione della medicina territoriale e domiciliare, per garantire ai cittadini servizi più efficienti e capillari. • Innalzato il tetto per le residenze atipiche, al fine di evitare distorsioni. Questi risultati dimostrano l’impegno concreto di Libera e della maggioranza nel portare avanti riforme fondamentali per il futuro del Paese. Il Governo sta lavorando con serietà e responsabilità per modernizzare San Marino e renderlo più equo e competitivo. Libera resta fermamente convinta che il dibattito democratico debba essere improntato alla concretezza e alla volontà di costruire, anziché limitarsi a una critica fine a sé stessa. Il lavoro prosegue con determinazione: il cammino delle riforme è ancora lungo, ma la direzione è chiara e i primi risultati sono sotto gli occhi di tutti.

cs Libera

