Sei nuovi ambasciatori presentano le Lettere Credenziali agli Ecc.mi Capitani Reggenti

Sei nuovi ambasciatori presentano le Lettere Credenziali agli Ecc.mi Capitani Reggenti.

Sei nuovi Ambasciatori Straordinari e Plenipotenziari hanno presentato oggi a Palazzo Pubblico, nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Matteo Rossi e S.E. Lorenzo Bugli, le Lettere Credenziali che li accreditano a svolgere l’alto mandato presso la Repubblica di San Marino. Presentati in Udienza Ufficiale alle LL. EE. dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si sono ufficialmente insediati presso la Repubblica gli Alti Plenipotenziari di Messico, S.E. Genaro Fausto Lozano Valencia, Irlanda, S.E. Elizabeth McCullough, Regno di Norvegia, S.E. Tord Tukun, Georgia, S.E. Tamara Liluashvili, Repubblica Federale di Germania, S.E. Thomas Bagger, e Regno di Svezia, S.E. Karin Maria Höglund. Nel suo intervento introduttivo, il Segretario di Stato Beccari ha richiamato la vasta rete di relazioni diplomatiche della Repubblica di San Marino, sottolineando il valore del dialogo bilaterale e multilaterale quale pilastro imprescindibile per il mantenimento e la promozione della pace. Un impegno che si colloca in un contesto internazionale complesso, segnato da conflitti e gravi crisi umanitarie, e che richiede forme sempre più strette di cooperazione tra gli Stati. Nel medesimo quadro è stato inoltre evidenziato il significativo passo che presto verrà compiuto da San Marino nel percorso di integrazione europea con la firma dell’Accordo di Associazione, unitamente alla volontà di rafforzare relazioni improntate al rispetto reciproco, alla cooperazione e al multilateralismo. Nel pomeriggio di ieri, Beccari ha incontrato i sei nuovi Ambasciatori per un confronto aperto alle sfide bilaterali e multilaterali. Nel corso dei colloqui con gli Alti rappresentanti diplomatici, è emersa una chiara convergenza sull’intenzione di rafforzare la cooperazione bilaterale attraverso iniziative concrete e progettualità condivise. In particolare, è stato evidenziato il valore di collaborazioni nei settori economico, culturale, formativo e scientifico, nonché l’importanza di favorire contatti tra istituzioni, università e imprese. Gli incontri hanno inoltre consentito di condividere valutazioni sul contesto geopolitico internazionale attuale, caratterizzato da conflitti e tensioni crescenti in ambito europeo e non soltanto, sottolineando il ruolo centrale della risoluzione pacifica delle controversie internazionali e del valore della diplomazia. È stata ribadita l’importanza del multilateralismo e dei fora internazionali come strumenti fondamentali per affrontare le sfide globali, promuovere la pace e rafforzare una cooperazione basata su valori condivisi. Particolare attenzione è stata dedicata al percorso europeo di San Marino, ai rapporti con l’Unione europea e alle relazioni con gli Stati membri e associati, evidenziando l’importanza di una collaborazione strutturata per affrontare le sfide globali e promuovere stabilità, sviluppo e dialogo internazionale. Al termine della cerimonia istituzionale a Palazzo Pubblico, in occasione della celebrazione del 30° anniversario dell’elevazione a livello diplomatico delle relazioni bilaterali con la Repubblica Federale di Germania, è avvenuta la firma della Dichiarazione d’Intenti Congiunta sulla Cooperazione e le Consultazioni Bilaterali tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino e il Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica Federale di Germania. In tale cornice, si è tenuto un ricevimento alla presenza dei nuovi Ambasciatori e di ospiti istituzionali, offerto dall’Ambasciata tedesca, per celebrare l’importante anniversario e valorizzare ulteriormente le relazioni bilaterali.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: