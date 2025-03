Selezione di personale presso l'Agenzia di Informazione Finanziaria

L’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico.

Le posizioni aperte riguardano:

- Vigilanza antiriciclaggio e/o Area Legale e rapporti con Organismi Internazionali

- Area Legale e rapporti con Istituzioni della Repubblica

- Organizzazione, amministrazione e gestione IT

- Segreteria

Per avere maggiori dettagli sui requisiti necessari e preferenziali delle singole posizioni, è possibile consultare il sito dell’Agenzia (www.aif.sm) alla sezione “Chi siamo”/”Lavorare in AIF” (www.aif.sm/lavorare-in-aif/).

L’assunzione sarà a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, al termine dei quali AIF valuterà la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio CV e la documentazione richiesta a selezione25@aif.sm indicando nell’oggetto il codice di riferimento della posizione entro l’11 aprile 2025.



Comunicato stampa

AIF