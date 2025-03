Selezione di personale presso l'Agenzia di Informazione Finanziaria

Selezione di personale presso l'Agenzia di Informazione Finanziaria.

L’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico.

Le posizioni aperte riguardano:

- Vigilanza antiriciclaggio e/o Area Legale e rapporti con Organismi Internazionali

- Area Legale e rapporti con Istituzioni della Repubblica

- Organizzazione, amministrazione e gestione IT

- Segreteria

Per avere maggiori dettagli sui requisiti necessari e preferenziali delle singole posizioni, è possibile consultare il sito dell’Agenzia (www.aif.sm) alla sezione “Chi siamo”/”Lavorare in AIF” (www.aif.sm/lavorare-in-aif/).

L’assunzione sarà a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, al termine dei quali AIF valuterà la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio CV e la documentazione richiesta a selezione25@aif.sm indicando nell’oggetto il codice di riferimento della posizione entro l’11 aprile 2025.



Comunicato stampa

AIF

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: