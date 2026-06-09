L’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Le posizioni aperte (Cod. Rif. 26.1.A) riguardano il Servizio Legale e Regolamentare che si occupa principalmente di predisporre normativa secondaria, pareri legali, proposte di modifica normativa, procedure sanzionatorie amministrative. Il Servizio è anche coinvolto nella gestione, per la parte normativa/regolamentare, del Registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e nei rapporti con altre autorità della Repubblica di San Marino, con autorità estere e con organismi internazionali. Per avere maggiori dettagli sui requisiti necessari, è possibile consultare il sito dell’Agenzia (www.aif.sm) alla sezione “Chi siamo”/”Lavorare in AIF” (www.aif.sm/lavorare-in-aif/). L’assunzione sarà a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, al termine dei quali AIF valuterà la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi è possibile inviare il proprio CV e la documentazione richiesta a selezione2026@aif.sm entro il 10 luglio 2026.
c.s. Agenzia di Informazione Finanziaria
Selezione di personale presso l'Agenzia di Informazione Finanziaria
L’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Le posizioni aperte (Cod. Rif. 26.1.A) riguardano il Servizio Legale e Regolamentare che si occupa principalmente di predisporre normativa secondaria, pareri legali, proposte di modifica normativa, procedure sanzionatorie amministrative. Il Servizio è anche coinvolto nella gestione, per la parte normativa/regolamentare, del Registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e nei rapporti con altre autorità della Repubblica di San Marino, con autorità estere e con organismi internazionali. Per avere maggiori dettagli sui requisiti necessari, è possibile consultare il sito dell’Agenzia (www.aif.sm) alla sezione “Chi siamo”/”Lavorare in AIF” (www.aif.sm/lavorare-in-aif/). L’assunzione sarà a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, al termine dei quali AIF valuterà la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi è possibile inviare il proprio CV e la documentazione richiesta a selezione2026@aif.sm entro il 10 luglio 2026.