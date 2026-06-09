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Selezione di personale presso l'Agenzia di Informazione Finanziaria

9 giu 2026
Selezione di personale presso l'Agenzia di Informazione Finanziaria

L’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), istituita presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Le posizioni aperte (Cod. Rif. 26.1.A) riguardano il Servizio Legale e Regolamentare che si occupa principalmente di predisporre normativa secondaria, pareri legali, proposte di modifica normativa, procedure sanzionatorie amministrative. Il Servizio è anche coinvolto nella gestione, per la parte normativa/regolamentare, del Registro sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e nei rapporti con altre autorità della Repubblica di San Marino, con autorità estere e con organismi internazionali. Per avere maggiori dettagli sui requisiti necessari, è possibile consultare il sito dell’Agenzia (www.aif.sm) alla sezione “Chi siamo”/”Lavorare in AIF” (www.aif.sm/lavorare-in-aif/). L’assunzione sarà a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, al termine dei quali AIF valuterà la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi è possibile inviare il proprio CV e la documentazione richiesta a selezione2026@aif.sm entro il 10 luglio 2026.

c.s. Agenzia di Informazione Finanziaria




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