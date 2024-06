Pubblicato l’avviso per la raccolta di manifestazione di interesse da parte di soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione di una agenzia viaggi in qualità di official partner/sponsor del Commissariato Generale della Repubblica di San Marino a Expo 2025 Osaka.



Indetto e pubblicato oggi dal Commissariato Generale del Governo Expo 2025 Osaka, l’avviso pubblico per la selezione di un’agenzia viaggi che gestirà, in qualità di official partner e sponsor, i servizi connessi alla prenotazione e gestione delle trasferte dello staff del Commissariato Generale e del Padiglione nonché delle delegazioni istituzionali e di eventuali ospiti.

Sono ammessi alla selezione solo gli operatori economici sammarinesi. L’avviso è stato pubblicato - con l’Istanza di partecipazione e tutti gli allegati e documenti necessari per la partecipazione - sul portale ufficiale dei servizi della Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino www.gov.sm nella sezione Altri Bandi e Avvisi Pubblici al link https://gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Appalti-Avvisi-Pubblici/Bandi-e-avvisi-pubblici.html

La domanda contenente la manifestazione di interesse completa di tutta la documentazione richiesta dall’avviso dovrà pervenire al Commissariato Generale, presso la Segreteria di Stato per il Turismo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano entro le ore 12.00 del 28 giugno 2024.



Comunicato stampa

Commissariato Generale del Governo Expo 2025 Osaka