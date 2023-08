Selezione per il programma di acquisizione dei talenti dell’Osce

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri segnala una interessante opportunità formativa offerta dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) per il suo programma di acquisizione di talenti provenienti da Stati partecipanti non rappresentati o meno rappresentati. Trattasi di un corso intensivo incentrato sulla preparazione di candidati ad alto potenziale nel processo di reclutamento dell’OSCE. Il corso, che si svolgerà a Pisa, si terrà dal 23 al 27 Ottobre 2023. Il termine per poter presentare la domanda è il 24 Agosto prossimo entro le 11:59.

Coloro che sono interessati alla partecipazione possono trovare tutte le informazioni al seguente link: https://vacancies.osce.org/jobs/call-for-nominations-talent-acquisition-programme-strengthening-the-preparation-of-high-potential-candidates-2463.

Per qualsiasi domanda ulteriore, è necessario rivolgersi direttamente all’OSCE.

