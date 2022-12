Selezione pubblica 2 figure presso AACNM

Si rende noto che il Direttore della Funzione Pubblica ha indetto una procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di diritto privato di A) un Vice Responsabile Operativo presso l'Autorità per l’Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione; B) un Esperto dell'Aero-navigabilità presso l'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione. Titolo di studio: Laurea in ingegneria aerospaziale oppure si veda bando. Testo del bando: https://gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di-Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni.html SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 19 dicembre 2022 a Servizio tNotice. Per informazioni rivolgersi al Direttore Generale dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione al n.0549.882930 o inviando e-mail a marco.conti@caa-mna.sm e amministrazione@caa-mna Post FB https://www.facebook.com/SegreteriaAffariInterniSM/

Cs - Segreteria di Stato Affari Interni