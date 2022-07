Selezione pubblica per due soggetti presso UPTE

Si rende noto che il Direttore della Funzione Pubblica ha indetto una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio motivazionale ed attitudinale, per l’assunzione a tempo determinato con contratto di diritto privato, per la durata di 12 mesi non prorogabili, di n.2 soggetti da adibirsi ad attività di digitalizzazione delle pratiche dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e per l’Edilizia (UPTE) nell’ambito del progetto di informatizzazione dei titoli abilitativi edilizi e degli strumenti di pianificazione urbanistica Scadenza domande: entro le ore 14:00 di venerdì 5 agosto 2022 a mezzo del servizio tNotice Link al bando: https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di-Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni.html Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Generale della Funzione Pubblica al n. 0549882837 o inviando e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm

Segreteria Interni