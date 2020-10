Semestrale in utile per Banca Agricola Commerciale

Semestrale in utile per Banca Agricola Commerciale.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Agricola Commerciale S.p.A. ha approvato il bilancio semestrale al 30.06.2020 con un risultato lordo di gestione pari ad € 2,5 mln in aumento, rispetto al 30.06.2019, di € 0,9 mln (+56%); anche il risultato netto d’esercizio torna ad essere positivo e pari a € 0,2 mln, segnando una crescita di € 0,4 mln (+245%), dopo avere eseguito rettifiche nette su crediti per € 2,3 mln (€ 2 mln al 30.06.2019). Prosegue inoltre l’attenzione sui costi operativi, ridotti di circa € 0,13 mln (-1,75%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con miglioramento del cost income al 74%. In utile anche i bilanci delle controllate BAC Life S.p.A., con oltre 120 nuove polizze assicurative, e BAC Investments SG S.p.A., che ha completato la propria offerta con due nuovi fondi di investimento, con performance positive superiori ai benchmark di riferimento. L’anno 2020 coincide con la ricorrenza del centenario di Banca Agricola Commerciale ed ha visto l’Istituto impegnato a sostenere l’economia sammarinese concedendo a oltre 350 clienti moratorie e finanziamenti complessivamente per un controvalore di circa € 51 mln. I risultati reddituali positivi ottenuti nel primo semestre dell’anno, in un contesto caratterizzato dall’emergenza sanitaria mondiale, sottolineano l’attenzione del gruppo BAC al conseguimento dei prefissati obiettivi di rendimento e di contenimento dei costi di struttura. Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nel mese di settembre, ha nominato, quale Direttore Generale, la Dottoressa Micaela Licia Menicucci, già Vice Direttore Generale Vicario.

c.s. Bac

I più letti della settimana: