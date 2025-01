"Semi di speranza": i giornalisti sammarinesi al Giubileo della Comunicazione con Papa Francesco

“Semi di speranza per far germogliare la verità”. Questo il messaggio del Giubileo della Comunicazione al quale, in rappresentanza dei giornalisti di San Marino, ha preso parte una delegazione della Consulta per l’informazione e dell’USGi composta dai colleghi Antonio Fabbri, Carlo Filippini e Marino Cecchetti. I colleghi, all’incontro nell’aula Paolo VI con il Santo Padre, hanno accolto le parole di Papa Francesco che portano con sé sul Titano, rivolte a tutti gli operatori dell’informazione. “La comunicazione non solo è l’uscita, ma anche l’incontro con l’altro. Saper comunicare una grande saggezza, io sono contento per questo Giubileo dei comunicatori. Il vostro lavoro un lavoro che costruisce la società, costruisce la Chiesa, fa andare avanti tutti. A patto che sia vero. Padre ‘io sempre dico le cose vere!’. ‘Ma tu sei vero? Non solo le cose che tu dici, ma tu? Interiormente sei vero?'. E’ una prova tanto grande. Comunicare è quello che fa Dio con il figlio, è la comunicazione di Dio con il figlio e lo Spirito Santo. Comunicare è una cosa divina”, ha detto il Papa. L’incontro con il Santo Padre è stato preceduto dagli interventi del giornalista Mario Calabresi; della giornalista Filippina-statunitense Maria Ressa e di Colum McCann, scrittore irlandese. “Il buon comunicatore fa sì che chi ascolta, legge o guarda possa essere partecipe, possa essere vicino”, ha detto Calabresi. “Se si convincono le persone che le menzogne corrispondono ai fatti, le controlli. Non sono incidenti, è un deliberato disegno", sono state le parole dell’appassionato intervento di Maria Ressa, che ha posto l’attenzione su un generale tentativo di manipolazione che avviene quotidianamente sui media. “Il valore delle storie è la colla che ci tiene uniti”, sono state le parole di McCann. “Quando ignoriamo queste storie (…) non possiamo amare il prossimo, perché non abbiamo più nessun prossimo che non sia la nostra stessa persona”, ha aggiunto. La musica, linguaggio universale, del Maestro Uto Ughi ha fatto poi da preludio al messaggio di Papa Francesco che al termine del suo intervento, rivolgendosi direttamente a tutti i giornalisti ha concluso: “Grazie per quello che fate, grazie tante”.

C.s. Consulta pe l'Informazione - Unione Sammarinese Giornalisti USGI

