Seminario ANIS sulla fatturazione elettronica interna: 160 partecipanti, a conferma del grande interesse sulle nuove procedure

Si è svolto mercoledì 21 ottobre il seminario dedicato alla Fatturazione elettronica interna, organizzato da ANIS presso la propria sede per le aziende associate. L’interesse per la nuova procedura è molto alto, come confermato dalla straordinaria partecipazione: oltre 160 iscritti, suddivisi nelle due sessioni, una mattutina e una pomeridiana. Di fronte a questa ampia platea sono intervenuti il dott. Gianpaolo Giuliani, consulente della Segreteria di Stato per le Finanze per la parte normativa, il dott. Davide Casadei Valentini di Kreosoft, per la parte tecnica e operativa e il dott. Fabrizio Cremoni, esperto fiscale e consulente di ANIS. È stato illustrato, portando anche esempi concreti e chiarificatori, il Decreto Delegato numero 133 del 2026 che disciplina l’emissione delle fatture relative alle operazioni effettuate tra soggetti in possesso del Codice Operatore Economico (COE). Operazioni in senso ampio, non solo cessione di beni e di servizi, quindi, e senza limitazioni territoriali nel caso in cui tali vendite avvengano in un altro Stato ma sempre tra operatori sammarinesi. La normativa infatti riguarda gli operatori economici, le imprese agricole e gli altri soggetti individuati dal decreto, ma prevede anche un’importante esclusione, quella per le piccole imprese, ovvero quelle che nell’anno solare precedente hanno dichiarato ricavi inferiori a 100.000 euro. Queste ultime possono comunque scegliere volontariamente di adottare il nuovo sistema mediante apposita opzione ma, così come quelle imprese che dovessero poi superare la soglia prevista, non possono più tornare indietro e resterebbero nel regime digitale obbligatorio. Esclusi, al momento, anche gli enti pubblici e la Pubblica Amministrazione, per i quali l’applicazione delle nuove disposizioni è subordinata all’entrata in vigore degli specifici provvedimenti attuativi, fermo restando che, in qualità di clienti, potranno comunque ricevere fatture elettroniche per le prestazioni ricevute da privati. È stata portata l’attenzione sulle varie fasi della procedura, dalla preparazione del documento in formato XML, ma soprattutto sulla fase della trasmissione all’HUB-SM, perché i termini previsti dalla norma (entro il secondo mese dall’avvenuta operazione) tengono conto unicamente di questa. Ovviamente se a seguito dei controlli, l’HUB-SM rileva errori che comportano lo scarto, la fattura si considera non emessa. Per cui, il consiglio degli esperti è “calcolate bene i tempi di produzione e trasmissione, senza attendere gli ultimi giorni prima della scadenza”. Come detto, il Decreto Delegato n.133/2026 stabilisce un’entrata a regime del sistema in più fasi. La prima è quella attuale, poi ci sarà come detto quella dell’obbligatorietà dal 1° gennaio 2027 senza l’applicazione delle sanzioni, che scatterà solo dal 1° gennaio 2028. Questo periodo transitorio, è stato spiegato ai partecipanti al seminario, rappresenta quindi un’opportunità per familiarizzare con le nuove procedure, utilizzando anche il simulatore sul TRIBWEB e i relativi manuali. Numerosi partecipanti, sfruttando la presenza degli esperti, sono intervenuti per sottoporre casi specifici e chiarire alcuni aspetti normativi e operativi. Le slides utilizzate durante il seminario saranno, come di consueto, messe a disposizione nell’area riservata agli associati.

c.s. Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese









