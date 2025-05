Seminario “ITS e alta formazione tecnica per supportare la competitività delle imprese sammarinesi

L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio, con il patrocinio delle Segreterie di Stato per l’Istruzione, l’Industria e il Lavoro, organizza il seminario “L’alta formazione tecnica per supportare la competitività delle imprese sammarinesi. L’esperienza degli ITS – Istituti Tecnologici Superiori: la prospettiva sammarinese”, in programma mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 16:30, presso la Sala Montelupo di Domagnano. L’appuntamento si propone come un momento di confronto sul ruolo strategico della formazione tecnica per sostenere la competitività e l’attrattività del sistema economico sammarinese, anche alla luce dei modelli sviluppati con successo in Italia attraverso gli ITS – Istituti Tecnici Superiori. Moderato da Daniele Bartolucci, dopo il saluto introduttivo di Emanuel Colombini – Presidente di ASE- CC, seguiranno gli interventi istituzionali dei Segretari di Stato per l’Istruzione – Teodoro Lonfernini, per l’Industria – Rossano Fabbri e per il Lavoro – Alessandro Bevitori. Interverranno poi Emanuele Rossini - Presidente ANIS e Romina Menicucci – Funzionario ANIS. Seguiranno gli interventi di Giuseppe Boschini – Direttore Generale di ITS Maker della Regione Emilia – Romagna e Gabriele Marchetti – Presidente di ITS Cultura, Turismo e Nuove Tecnologie della Regione Marche. Concluderà i lavori Denis Cecchetti – Direttore Generale di ASE-CC. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza: imprenditori, manager, professionisti, lavoratori, rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, nonché studenti interessati a comprendere come poter partecipare attivamente alla costruzione di un futuro più competitivo, inclusivo e orientato alla qualità del fare impresa e lavorare a San Marino.

