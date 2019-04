Seminario sul processo di associazione all'Ue con i diplomatici degli Stati membri

Al termine della Cerimonia di Insediamento degli Ecc.mi Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori, a Palazzo Valloni si è svolto un seminario sul processo di associazione di San Marino all'Ue con i diplomatici degli Stati membri accreditati presso San Marino. Questa terza edizione nasce da un’iniziativa del Capo delegazione dell'Ue presso San Marino, Jan Tombinski, pienamente condivisa e accolta dalla Segreteria di Stato e dalla Direzione Affari Europei del Dipartimento per gli Affari Esteri e con il coinvolgimento dell’Ambasciatore sammarinese a Roma, Daniela Rotondaro. L’incontro è stato presieduto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, Nicola Renzi e dall’Ambasciatore Jan Tombinski; hanno presentato anche un breve riferimento i due rappresentanti diplomatici di Andorra e Monaco. Questi ultimi sono stati invitati dal Segretario di Stato stesso, in modo da poter enfatizzare ulteriormente gli aspetti salienti del processo di integrazione europea che i tre Piccoli Stati stanno portando avanti con l’Ue di fronte ai diplomatici degli Stati membri, Stati che in futuro avranno voce in capitolo nella fase relativa all’approvazione e ratifica dell’Accordo di associazione presso il Parlamento europeo. Già l’anno scorso si auspicava che tale appuntamento potesse riproporsi proprio nell’ambito delle iniziative promosse in corrispondenza della Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti, al fine di “istituzionalizzare” uno scambio di opinioni e di conoscenze nell’interesse reciproco delle parti coinvolte nel processo negoziale; questo momento di approfondimento e confronto è stato particolarmente apprezzato da tutti i partecipanti e l’augurio è quello di continuare questo percorso di dialogo anche negli anni a venire.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri