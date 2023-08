Sempre sold out gli incontri de “La Terrazza della Dolce Vita” Simona Ventura e Giovanni Terzi, già al lavoro per la prossima edizione

Sempre sold out gli incontri de “La Terrazza della Dolce Vita” Simona Ventura e Giovanni Terzi, già al lavoro per la prossima edizione.

Grande successo per la quarta edizione de “La Terrazza della Dolce Vita” che si è conclusa con un enorme riscontro da parte del pubblico - Tutte le sere gli incontri culturali nel giardino del prestigioso Grand Hotel di Rimini hanno registrato il sold out - Molto apprezzato il format riminese dove Simona Ventura e Giovanni Terzi intervistano personaggi celebri sia nazionali che internazionali tra cinema, televisione, politica, giornalismo e attualità, sport e spettacolo - Si lavora già alla quinta edizione Bilancio più che positivo per gli incontri culturali de “La Terrazza della Dolce Vita” che hanno illuminato l’estate riminese dal 30 luglio al 10 agosto nel giardino del Grand Hotel di Rimini. La quarta edizione dei salotti culturali en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno registrato il tutto esaurito tutte le sere, sancendo il successo del format riminese: 12 serate con 30 protagonisti famosi che sono stati accolti da un pubblico attento e dai fan a caccia di autografi. Pubblico numerosissimo per le due serate dedicate a Happy Days che hanno visto protagonista Anson Williams (Potsie) con i contributi video di Henry Winlker (Fonzie) e Don Most (Ralph) e il comico Maurizio Ferrini, che ha accompagnato diverse serate indossando gli abiti della signora Coriandoli, nel ruolo di interprete. Inoltre, si è parlato di cinema con Pupi Avati, di turismo con il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro, di spettacolo con Marisa Laurito e Piero Chiambretti, di televisione con Massimo Giletti e Tiberio Timperi, di giornalismo con Fiamma Nirenstein e Francesco Vecchi, di religione con Monsignor Dellavite, di politica con i senatori Giulio Terzi e Andrea Gattolin e la giornalista Svetlana Tikhanovskaya, di musica, tra aneddoti e performance, con il bassista Saturnino e i cantanti Corona, Leroy Gomeze e Marco Ferradini, di sport con Agostini, Fisichella e Davide Cassani. Un’affollata platea infine ha partecipato al panel sulla violenza di genere condotto da Simona Ventura con l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro, Mafalda Garro, la responsabile dell’associazione Segno che si occupa di minori, e la Presidente dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime di Reato, Elisabetta Aldrovandi. Simona Ventura e Giovanni Terzi sono già al lavoro per la quinta edizione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: