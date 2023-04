Senatrice Domenica Spinelli sulle concessioni balneari: “Sono fiduciosa che tutte le parti saranno soddisfatte da quanto verrà predisposto”

Senatrice Domenica Spinelli sulle concessioni balneari: “Sono fiduciosa che tutte le parti saranno soddisfatte da quanto verrà predisposto”.

“Il richiamo della Corte di Giustizia europea sulla questione delle concessioni balneari – la Corte ci evidenzia l’impossibilità di rinnovo automatico delle stesse e la necessità di una procedura di selezione imparziale e trasparente – va senza dubbio letta con attenzione, ma ritengo che non sia una bocciatura, come qualcuno vorrebbe far intendere, della linea impostata sulla questione dal Governo Meloni. Se da un lato l’Ue ci ricorda alcuni principi già noti, dall'altro conferisce piena legittimità e rafforza l'utilità del lavoro impostato dal governo con il tavolo tecnico, che sarà chiamato a breve a predisporre la mappatura delle aree demaniali. Da tempo su questa questione, praticamente da quando l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni si è insediato, è in atto un dialogo costruttivo tra il governo, appunto, e gli organi competenti dell’Unione europea. Il governo e la maggioranza che lo sostiene sono pronti ad una ulteriore interlocuzione proficua e costruttiva e sono fiduciosa che tutte le parti saranno soddisfatte da quanto verrà predisposto”.

Comunicato stampa

Senatrice Domenica Spinelli (FDI)



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: