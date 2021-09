Sentenza d'Appello, assolto il dott. Lorenzo Tartagni dall’imputazione di accesso abusivo a sistema informatico

Si comunica che nella giornata di ieri è stata data lettura della sentenza con cui il Giudice d’Appello del Tribunale di San Marino, Prof. David Brunelli, ha assolto il Dott. Lorenzo Tartagni dall’imputazione di accesso abusivo a sistema informatico che gli era stata contestata nell’ambito del P.P. n. 105/RNR/2017. La sentenza ha accolto l’atto di appello presentato avverso la pronuncia di primo grado n. 90/2019, con la quale era stata disposta la condanna del dott. Tartagni. E’ stata inoltre annullata la precedente condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite (tra cui l’Istituto Sicurezza Sociale), al pagamento delle spese del procedimento e delle spese e onorari relativi alla costituzione e all’assistenza delle parti civili. L’accusa contestava al Dott. Tartagni di aver abusivamente acceduto alla cartella clinica di un proprio paziente minore contenuta nell’archivio informatico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale al fine di reperire e diffondere dati relativi alle vaccinazioni del minore. Dalla sentenza emerge invece l’assoluta mancanza di dolo da parte del Dott. Tartagni nel momento in cui effettuava l’accesso, viste le dichiarazioni rese a dibattimento da diversi medici dell’Istituto Sicurezza Sociale. Il sottoscritto difensore esprime soddisfazione per l’esito del giudizio d’Appello, che dopo quattro anni dall’inizio del processo, rende giustizia alla figura del Dott. Lorenzo Tartagni.

C.s. Avv. Alessandro Cardelli

