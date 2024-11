Sentenza di assoluzione e prescrizione per alcuni ex politici, tra gli argomenti di "CSdL Informa" di domani

Nuova puntata in programma domani di "CSdL Informa", in diretta alle 18.30 sulla pagina Facebook "CSdL Informa". Molti e importanti gli argomenti in discussione: il Decreto n. 109/2024, recentemente ratificato, riguardante la prevenzione e repressione della violenza sulle donne e di genere; il Decreto in esame in materia di pensioni (n. 110); la situazione degli anziani, in particolare sul tema della solitudine; il caso di un'azienda fallita, che ha lasciato un enorme buco in termini di contributi non pagati; le recenti sentenze di assoluzione e prescrizione in sede di appello nei procedimenti penali a carico di alcuni ex politici. Partecipano dirigenti del livello confederale e delle Federazioni; conduce Giuliano Tamagnini.

c.s. CSdL

