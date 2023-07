Sentimenti veri dentro il nuovo singolo di Michele Di Tommaso

“Non fa più per me”, il nuovo singolo di Michele di Tommaso, è un brano scritto di getto, in un momento di rabbia durante il periodo della pandemia, quando tutti noi isolati nelle nostre case, abbiamo dovuto confrontarci con i nostri pensieri, con il silenzio circostante e con le nostre emozioni. Non fa più per me è una chiara presa di consapevolezza di ciò che non fa più per noi: relazioni, amori, amicizie, atteggiamenti. E’ un brano che registra il momento, in cui si prende atto di quanta doppiezza e falsità caratterizzano le nostre relazioni quotidiane, amicali, sociali. Il cantautore Michele Di Tommaso afferma così in questa opera la ribellione a queste “bugie” e la volontà di vivere autenticamente, di vivere tutti i sentimenti, tutti i rapporti con lealtà, perché è questa la forza più grande che ciascun essere umano può avere per affrontare la vita. “Guerriero che avanza senza armature” è la frase più emblematica che racchiude in sé il coraggio di vivere nella verità dei sentimenti e nell’autenticità di sé stessi. Non fa più per me è anche una dichiarazione di voler lasciarsi andare alla fiducia, al rispetto e alla lealtà nell’umanità, valori sempre più rari e per questo più preziosi. Il verso “Io voglio vivere bendato e con il cuore aperto e credere che la lealtà non sia un valore perso” esplicita la decisione di voler affrontare la vita con fiducia, con onestà, con franchezza anche se questo può comportare più fatica. Perché la lealtà non è un valore obsoleto, ma è coerenza e rispetto verso sé stessi e verso il mondo! Riassumendo, questo brano è un messaggio per dire a noi stessi di avere il coraggio di dire NO a ciò che non porta benessere, ma solo dubbi e cattivi pensieri, lasciando aperta la porta del cuore alle emozioni positive. Il brano squisitamente pop, ha un ritmo deciso che coinvolge sia durante l’ascolto, che dopo, quando i versi ascoltati, lasciano il posto ai pensieri e alle riflessioni. Bio Artista romagnolo poliedrico; una laurea in Infermieristica all’Università di Bologna e la passione per la musica ed il canto. La chitarra, il suo strumento musicale preferito che suona sin da ragazzino.Numerose le sue partecipazioni da finalista a concorsi musicali nazionali: “Civitanova Solidarity Sound”, “Tour Music Fest”, “Il Festival di Gatteo”, “Il Festival di Montecatini”, “Sanremo New Talent” con l’emozionante esibizione al Palafiori di Sanremo. Tutto questo gli ha conferito uno stimolo importante ed ha iniziato così a scrivere testi e musica, giungendo al debutto ufficiale con il brano "I will be strong" e poi con il suo ep fresco ed accattivante, leggero ma non superficiale “Sarò forte”, presentato al MEI di Faenza nel 2019, album che è l’affermazione di quel coraggio di andare avanti e di non arrendersi dinanzi alle difficoltà.Altri brani meritevoli di ascolto: Pensieri che è un inno alla vita, dal respiro più ampio che racconta di riflessioni semplici sulla vita e sulle persone; Sogno che è un brano intimista, che disegna una geografia di sentimenti e un mondo interiore da “vivere” e “condividere”, Blu acquamarina una favola d’amore ed ora in uscita Non fa più per me, un brano di ribellione verso la falsità e la doppiezza caratteristiche diffuse del vivere contemporaneo.

cs Yourvoice Marco Giorgi

