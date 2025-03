“Senza scuola, Chiesanuova si spegne”. I genitori chiedono un progetto lungimirante per mantenere vivo il territorio La chiusura di un plesso scolastico metterebbe a rischio il futuro del Castello, trasformandola in un dormitorio senza prospettive. Ecco come rilanciare la scuola

Noi, genitori di Chiesanuova, esprimiamo profonda preoccupazione per la possibile chiusura di almeno uno dei due plessi scolastici presenti nel nostro Castello. Questa decisione, giustificata con la denatalità degli ultimi anni, è miope e dannosa per l’intera comunità. La scuola non è solo un edificio, ma il cuore pulsante del paese: chiuderla significa decretare la morte di Chiesanuova, trasformandola in un dormitorio privo di servizi essenziali, con un inevitabile effetto domino sul valore degli immobili e sulle attività economiche locali. Per molte famiglie, sarebbe la distruzione degli investimenti di una vita.



UN PATRIMONIO DA SALVARE

La scuola elementare di Chiesanuova è situata sull’unica piazza pedonale di San Marino, che si anima ogni giorno con l’uscita dei bambini e nei momenti di ricreazione. Non è solo un luogo di istruzione, ma un punto di aggregazione fondamentale per la comunità. Senza scuola, questa piazza si svuoterebbe, e con essa l’anima del Castello.

Inoltre, la chiusura dell’istituto scolastico renderebbe la Giunta di Castello un organo svuotato di significato, riducendola a un semplice comitato per eventi. Senza un presidio educativo e sociale, il suo ruolo diventerebbe irrilevante.

A fronte di questa minaccia, ci chiediamo: perché chiudere una scuola moderna, recentemente ristrutturata e perfettamente a norma? Si può dire lo stesso di altre strutture scolastiche della Repubblica?



SOLUZIONI PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Non intendiamo limitarci a protestare, ma proponiamo alternative concrete per garantire la continuità della scuola e attrarre nuove famiglie nel nostro Castello:

1. Accorpamento della scuola dell'infanzia e della scuola elementare in un’unica struttura, ottimizzando risorse e spazi per una gestione più efficiente e una maggiore continuità didattica.

2. Progetti pilota innovativi per fare di Chiesanuova un polo scolastico d’eccellenza, come:

- Introduzione di una seconda lingua straniera.

- Corsi di yoga e mindfulness per il benessere psicofisico degli studenti.

- Laboratori creativi e tecnologici per offrire un’esperienza didattica all’avanguardia.

3. Promozione attiva della scuola, con open day e iniziative per attrarre iscrizioni anche da altri Castelli.

4. Collaborazione con le istituzioni per incentivi alle famiglie che scelgono di vivere e iscrivere i propri figli a Chiesanuova.

Chiediamo alle autorità competenti di fermarsi a riflettere prima di prendere una decisione difficilmente reversibile. La chiusura della scuola non è solo una questione numerica, ma una scelta che segnerà per sempre il futuro di Chiesanuova.

La scuola è vita, è futuro. Chiesanuova non può e non deve rinunciare ad avere un domani.



Comunicato stampa

I genitori di Chiesanuova

