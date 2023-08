Serata AROP, nel cuore di Rimini: 2 settembre la tradizionale cena di beneficenza

Si svolgerà sabato 2 settembre la tradizionale cena annuale di beneficenza per raccogliere fondi in favore di AROP (Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica). AROP è l'organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari (da quasi 20 anni), con lo scopo di sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche, con l'obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie e sostenerli nel processo di reinserimento nella vita sociale. Quello del 2 settembre sarà un appuntamento all'insegna della convivialità, della voglia di stare e ritrovarsi per contribuire ad una giusta causa. "Serata AROP nel cuore di Rimini: il tempo, il viaggio e le persone", è titolo scelto per la serata, perché la solidarietà non si esaurisce con un battito di ciglia, ma è il risultato di un programma e dell'impegno delle persone. La cena si svolgerà a partire dalle 20.30 alla Chēsa de Vēin nel centro storico di Rimini.

cs Arop