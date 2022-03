Serata con Gianluca Mech e la Tisanoreica

Nella serata di martedì 8 marzo 2022, nella cornice esclusiva della Villa BAC a Falciano (RSM), un grande evento organizzato dal Kiwanis Club San Marino (KCSM). La Presidente Mihaela Anghel accompagnata dal Luogotenente della Divisione XX San Marino Marche Biancamaria Toccagni, assieme a tutti soci del Club saranno lieti di presentare e ospitare l’erborista, divulgatore scientifico ed imprenditore di fama internazionale Gianluca Mech. Il protagonista della serata è inventore di protocolli di successo certificati a livello universitario: uno fra tutti, la Tisanoreica, di cui parlerà abbondantemente nel corso della serata. Moltissime le aziende che hanno voluto sponsorizzare questa serata (i nominativi degli sponsor e le collaborazioni sono ampiamente descritte a margine del presente comunicato), per partecipare alla riuscita di un evento davvero prestigioso. Ringraziamo tutti coloro hanno contribuito attivamente con il KCSM per la realizzazione dell’evento più grande mai concepito da questo Club service. Un ringraziamento speciale va alla signora Rosanna Fabbri, che ha promosso la riuscita di questo evento, con un generoso finanziamento potendo organizzare la serata nei meravigliosi interni della Villa BAC. La sua indiscussa sensibilità verso i bambini e le loro necessità, così come lo spirito solidale e disponibile all’aiuto incondizionato sono stati capisaldi indispensabili per la riuscita dell’evento. Il programma della serata, con inizio alle 19:30, prevede un aperitivo di accoglienza nella romantica veranda e, a seguire, la cena servita al tavolo negli interni della villa. Il catering, organizzato dal noto Royal Catering di Raschi, prevede un menù tutto incentrato sulle eccellenze del territorio sammarinese. Durante la serata ci saranno sfilate di moda, circensi che scenderanno dal cielo su tessuti aerei, musica e canzoni, una tombola dai premi extra-lusso, tanti dei quali messi in palio dagli sponsor della serata. Ad accogliere elegantemente tutti gli ospiti dell’evento un’auto prestigiosa, uno degli ultimi modelli della moderna tecnologia Audi parcheggiata all’ingresso della villa e la presenza all’esterno dei maestri di giocoleria, con il loro magico intrattenimento. Un evento unico, che va oltre alla concezione di una semplice raccolta fondi. 100 i posti disponibili per gli invitati. Sarà un grande evento il cui ricavato sarà come sempre a favore dell’infanzia. Il KCSM da quasi vent’anni opera con grande sensibilità e dedizione a favore dei bambini. Inoltre dato il difficile momento in cui si trova il popolo Ucraino e i paesi vicini che accolgono i profughi in fuga dalla guerra, il Club devolverà parte dei proventi della serata in beneficenza per gli aiuti umanitari a sostegno dell’emergenza. Un evento imperdibile, che resterà nella storia del Club della Repubblica di San Marino. Per informazioni sulla serata contattare il Kiwanis Club San Marino al numero telefonico 3351739515. Pochi i posti ancora disponibili. Kiwanis Club San Marino La Presidente Mihaela Anghel L’OSPITE D’ONORE Gianluca Mech Da secoli la famiglia di Mech lavora con competenza e maestria nel campo erboristico. Oggi, grazie alla tenacia e alla guida illuminata di Gianluca Mech, l'azienda è riconosciuta ovunque nel mondo, grazie anche alle numerose collaborazioni universitarie con pubblicazioni scientifiche (importantissime quelle delle Università di Padova e Firenze), e al grande numero di brevetti ottenuti. Gianluca Mech è anche un grande personaggio televisivo, una sorta di rockstar del benessere, che sembra quasi attirare verso di sé i grandi nomi delle élite sociali, così come situazioni esclusive e sofisticate. Gianluca Mech nel corso della serata, che vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo, nonché dei più importanti media italiani, parlerà di chetosi, e della differenza tra la chetosi semplice e la fitochetosi da lui proposta con le formule di Tisanoreica. Un regime utile sia nel dimagrimento, che nel trattamento di patologie oggi molto diffuse, come il diabete di tipo 2 e l'ovaio policistico, ma anche nel trattamento preventivo dei fattori di rischio relativi al Covid-19.

PARTNER UFFICIALE DELL’EVENTO The Secret Gate Estetique Michelle

GLI SPONSOR E LE COLLABORAZIONI Hotel e strutture alberghiere di lusso The Secret Suite, Santa Croce Boutique Hotel, Villa Ca’Viola, B&B Antica Bifora Boutique di abbigliamento ed accessori esclusivi Atelier Hennin, Il Giardino della Sposa, Aquamarina Gioielli, ArteVenezia Hand Made, Numero Chiuso (la sartoria delle calzature da donna) Aziende di posizionamento nel settore dei motori d’élite Motori di Lusso Centri estetici e professionisti della bellezza di alto livello Estetica Osé, CristinaClub Parrucchieri, Salvatore Izzo Best Color Makeup Aziende di servizi a 360° nel luxury The Millionaires Circle Wedding and event planner di fama nazionale e internazionale Jinane Kafrouny & Paolo Nassi con Regency Event Group, Patrizia Gallo con Patrizia Events, Rossella Fugaro con Trends, Elisa Manzaroli con The Moon Industry Concessionaria Reggini, da oltre settant’anni è il punto di riferimento per Rimini e San Marino per i marchi del gruppo Volkswagen. New Cab24 Radio Taxi San Marino di cui la mission è di “fornire a tutti coloro che devono muoversi per lavoro o per vacanza, un servizio altamente personalizzato, rispondendo alle esigenze contemporanee di velocità, efficienza, comodità” Fior di Verbena, Mara Verbena, l’artista delle decorazioni floreali Banca Agricola Commerciale, proprietaria della villa sede dell’evento Cantina dei Vini RSM di Michele Margotti, i vini del territorio per aperitivo e cena Grafica Sexto Andar, oltre 50 società in Brasile, Stati Uniti ed Italia si affidano alla loro collaborazione Castello del Circo, i fantastici giocolieri ed artisti aerei.