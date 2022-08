Serata d’estate del Kiwanis Club San Marino

Serata d’estate del Kiwanis Club San Marino.

Lo scorso sabato 23 luglio, nella prestigiosa Villa Manzoni, di proprietà della Banca di San Marino, con la presenza istituzionale di Angela Catalano - Governatore Kiwanis del Distretto Italia-San Marino si è svolta una serata importante della storia del Club sammarinese con la nascita del Kiwanis Club di Riccione, cui il KCSM ha fatto da sponsor. Il Governatore ha firmato, alla presenza del Luogotenente della Divisione XX - Biancamaria Toccagni, del Presidente KCSM - Mihaela Anghel e del neo Presidente del Club di Riccione - Flavio Zinni, la Charter, ovvero il documento ufficiale approvato dalla Sede Internazionale del Kiwanis di Indianapolis e giunto appositamente per la consegna. Un momento di toccante commozione per i soci kiwanis e per i numerosi amici e le alte personalità presenti che hanno espresso le loro congratulazioni per questo evento. Celebrato inoltre l’ingresso della nuova socia Irina Biss che ha avuto l'onore di ricevere la spilla di appartenenza al Club dal Governatore. Sono stati oggetto di premiazione alcuni amici sensibili alle cause kiwaniane. Tra loro Angelica Nae, giunta appositamente dall’Inghilterra, che è stata premiata a Londra come Donna Manager dell'anno con il premio Every Woman in Transport&Logistic UK. Premio per il progresso delle donne in affari. Inoltre si è potuto ascoltare l’intervista fatta da Flavio Zinni a Emma Banks, membro importante del Consiglio Direttivo dell'associazione Londinese June Project. Il progetto Juno consente alle ragazze adolescenti vulnerabili di raggiungere i loro obiettivi nonostante le loro sfide. La loro missione è semplice: incoraggiare, entusiasmare e potenziare. Questo programma ha dato speranza a tante ragazze e le ha fatto capire che non sono vittime da errori che avrebbero potuto fare o sfide che potrebbero aver vissuto. La Presidente Mihaela Anghel e il Luguotenente Biancamaria Toccagni assieme a tutti soci del Kiwanis Club San Marino hanno tributato un riconoscimento al socio e Presidente eletto Cesare Tabarrini per la dedizione particolare alle attivittà del Club. Numerosi gli ospiti della serata. Il pianista Mº Antonio D'Abramo. L’esibizione al pianoforte del piccolo e talentuoso Denis Oppido, entrato a far parte della scuola pianistica del maestro. Il Presidente UNCI di Rimini Ada Di Campi. La musicista internazionale e Mº di Viola Anna Serova. Il giornalista Matteo Sélleri. I Conti Degli Uberti Pier Felice e Loredana, soci onorari e sempre vicini al Club. Tanta solidarietà per la raccolta di fondi in favore del Progetto denominato: “COSTA D’AVORIO IL RICICLO DELLA PLASTICA CHE DIVENTA SCUOLA”. Una delle maggiori sfide che i bambini in età scolare in Costa D’Avorio affrontano è la mancanza di aule. Queste non esistono, o, quando esistono, sono sovraffollate, rendendo l’apprendimento un’esperienza difficile e spiacevole. La Costa d’Avorio ha bisogno di 15.000 aule per soddisfare le necessità dei bambini senza un posto in cui apprendere. Per aiutare a colmare questa lacuna il Kiwanis International ha stretto una collaborazione con UNICEF per utilizzare la plastica riciclata raccolta da zone inquinate ad Abidjan e nei dintorni e costruire 500 aule per oltre 25.000 bambini con i bisogni maggiori nei prossimi due anni, con il potenziale per aumentare questa produzione. “Abbiamo collaborato con l’UNICEF su questo progetto perché vogliamo che il nostro modello d’impresa abbia un impatto sociale. Trasformando l’inquinamento da plastica in un’opportunità, vogliamo aiutare a fare uscire le donne dal circuito della povertà e lasciare un mondo migliore per i bambini”, ha dichiarato Isabel Cristina Gamez, cofondatrice e CEO di Conceptos Plasticos. Il KCSM ringrazia tutti i contributori per il loro generoso sostegno, agli sponsor dell’evento, ai soci e agli amici del Club per credere sempre e infaticabilmente agli obiettivi del Kiwanis. Al titolare del SEM Caffè, Samuel Lazzari un riconoscimento per la gestione della parte del buffet fatto di prelibatezze culinarie e bevande. Un plauso allo staff del SEM: giovane, affiatato e professionale. SEM è l’acronimo di Share Eat Meet ovvero Condividi Mangia Incontra, le tre parole d’ordine su cui il suo locale basa la propria filosofia. Un grazie di cuore a tutti.

c.s. Kiwanis Club San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: