Serata dedicata all’ arte della fotografia al Lions Club San Marino Undistricted.

Immagini toccanti ed espressive sono state protagoniste del 2° Meeting dell’anno lionistico 2025–2026, svoltosi lo scorso 17 ottobre presso il Ristorante Cesare di San Marino Città. La serata, che ha visto la partecipazione del delegato del Distretto 108 A Vincenzo Rivizzigno e consorte, si è aperta con la presentazione del Gruppo Lions Foto Italia (GLFI), nato tra i soci Lions appassionati di fotografia. Fondato nel settembre 2019, il GLFI si è già distinto per numerose iniziative e pubblicazioni fotografiche, tra le quali la collana di 4 elementi Acqua, Terra, Fuoco e Aria con l’obiettivo di promuovere la cultura del territorio nel pieno rispetto del motto Lions "We Serve". Diversi i service già realizzati, e molti altri sono in fase di progettazione, come ad esempio il Calendario 2026 con il tema della tutela e della salvaguardia dei monumenti delle città italiane la cui vendita verrà destinata ad un importante service o, per usare un linguaggio più fotografico, sono già "nel mirino" del Gruppo. Purtroppo, si è dovuta registrare l’assenza del Presidente del GLFI, Pietro Di Natale, per una improvvisa influenza, che ha comunque fatto pervenire al Presidente del Club, Federica Bianchi, un messaggio di saluto e ringraziamento. A rappresentare il GLFI è stato il Vice presidente del Gruppo e socio del Lions Club San Marino, Conrad Mularoni, "geologo di professione e fotografo per passione", che ha illustrato attività, finalità e progetti del sodalizio. Nella seconda parte della serata, come da programma, sono state proiettate le suggestive fotografie tratte dalle pubblicazioni dello stesso Mularoni “Frammenti di Storie”, presentate con un audiovisivo dal titolo “Imagine”, con ritratti “intorno all’uomo e intorno al mondo” e "Libertà per le donne iraniane". Le immagini di questo secondo lavoro fotografico, frutto di un reportage realizzato nel 2019 ed arricchite da contributi tratti successivamente dai media, sono già state esposte nella mostra ospitata nei primi mesi del 2023 presso la Galleria ASFA di San Marino Città e hanno nuovamente suscitato emozioni e riflessioni tra i presenti.

