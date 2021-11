Serata di apertura dell’anno sociale Lions 2021-2022

La serata di apertura dell’anno sociale 2021-2022 del Lions Club San Marino Undistricted ha avuto come relatore Andrea Venturoli, fondatore e vice-Presidente dell’Associazione Confine, il quale, insieme al Presidente dell’Associazione Mauro Masini, ha affrontato il tema: “Violenza di Genere: Passato, Presente e Futuro” Un argomento di grande attualità che ha suscitato tra i soci Lions un vivo interesse, alimentando una profonda discussione scaturita dalle numerose domande poste ai relatori. L’Associazione Confine, nata a San Marino nel 2019 e convenzionata con l’Istituto per la Sicurezza Sociale, si prefigge lo scopo di fare acquisire agli uomini che maltrattano in ambito domestico, sul lavoro o nella cerchia delle amicizie, consapevolezza della gravità dei loro comportamenti e degli atti perpetuati nei confronti della vittima. L’Associazione vuole inoltre far conoscere le responsabilità personali, sociali e penali che questi atti comportano e, con un percorso di trasformazione, indica ciò che può essere messo in atto per modificare i comportamenti, affinché la persona che maltratta possa essere recuperata attraverso un serio percorso rieducativo. Gli uomini che maltrattano sono invitati a rivolgersi all’Associazione senza nessuna costrizione né obbligo ma con il suggerimento di valutare la necessità di essere aiutati e di cogliere la sincera offerta di aiuto che viene loro presentata dall’Associazione. Numerosi sono stati gli aspetti trattati relativi alla violenza di genere. Sono state valutate le origini e l’evoluzione di questo fenomeno nel corso degli anni, le cause e le tipologie di persone coinvolte. La violenza di genere è un tema purtroppo attuale che riempie le pagine dei giornali e ricorre frequentemente nei servizi televisivi. Non è mai un raptus, spesso c’è una consapevolezza profonda negli atti che vengono perpetrati. Stalking, mobbing, privazioni sociali o economiche sono solo alcune delle sfumature e rappresentano la parte meno evidente che non emerge in maniera conclamata come la violenza fisica e psicologica che vediamo talvolta sfociare nei fatti di cronaca. L’accettazione da parte di chi maltratta è il passo più importante per intraprendere un percorso di comprensione e condivisione delle circostanze che portano l’uomo a maltrattare. Il passo successivo è sviluppare la consapevolezza che può esserci un modo di agire alternativo alla violenza. L’Associazione Confine mette a disposizione un numero telefonico 334 1435354 al quale ci si può rivolgere direttamente negli orari indicati sulla pagina facebook. Il Presidente del Lions Club San Marino Undistricted Emanuele Cesarini, ha ringraziato gli ospiti per la serata particolarmente educativa e di grande attualità e ha espresso gratitudine all’Associazione Confine per l’importante contributo a vantaggio dell’intera collettività sammarinese.