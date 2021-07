Serata di Rete sul turismo

Una nutrita ed attiva partecipazione ha contraddistinto il primo evento organizzato dal nuovo Desk di RETE. Gli illustri relatori, entrambi docenti universitari presso il corso di laurea in Economia del Turismo, hanno affrontato alcune tematiche di primario interesse, tra le quali il cambiamento delle strutture organizzative degli operatori del turismo e quello relativo al comportamento dei turisti in un mondo post COVID. Il moderatore della serata, Andrea Giani, ha introdotto un ulteriore argomento di spiccata valenza strategica, ovvero la segmentazione dei flussi turistici sulla base delle diverse propensioni culturali nei confronti del rischio, rischio inteso come la tendenza ad intraprendere viaggi in un mondo in cui una nuova percezione del pericolo ha modificato abitudini, dinamiche sociali e processi di scelta. Coerentemente con gli obiettivi del nostro Desk e il percorso formativo di tutti i suoi membri, la serata ha quindi affrontato, sotto un aspetto esclusivamente scientifico e accademico, le tematiche relative all’ imprescindibile conoscenza che è alla base del rilancio economico delle imprese del settore turistico e della maggior parte degli Stati. In un periodo immediatamente successivo alle ferie estive, il nostro Desk annuncerà le date e le tematiche dei prossimi eventi. Così come la prima serata dedicata al “turismo post COVID”, anche le prossime serate affronteranno questioni di natura strategica per la crescita economica di San Marino. Coloro che intendono collaborare mettendo al servizio del paese le loro competenze sono i benvenuti alle nostre iniziative. Possono contattarci al seguente indirizzo email e saranno informati dei passi successivi per apportare il loro prezioso contributo: deskinternational@movimentorete.org

