Serata pubblica a Gualdicciolo: l’antenna di Strada del Lavoro garantirà copertura di rete e rigore sulle emissioni

Ascoltare il territorio, confrontarsi direttamente con i cittadini e condividere le scelte che riguardano lo sviluppo del Paese. È questo il significato della serata pubblica che si è svolta ieri presso la Sala polivalente del Centro Gualdo, promossa dal Capitano di Castello Enzo Semprini e dalla Giunta di Castello di Acquaviva in collaborazione con le Segreterie di Stato per l’Industria e per il Territorio, con la partecipazione dei tecnici di TIM. Obiettivo: più segnale per la popolazione e per le aziende, con un livello di emissioni elettromagnetiche tenuto ben al di sotto dei limiti di attenzione nazionali. L'incontro ha permesso di illustrare nel dettaglio il completamento del traliccio in Via Fabrizio da Montebello, proprio di fronte alla Cartiera, infrastruttura iniziata quasi dieci anni fa e finora mai portata a termine. Il potenziamento della stazione radio base risponde a un’esigenza concreta della zona residenziale e industriale, da tempo penalizzata da zone d'ombra che ostacolano la connettività delle famiglie e il lavoro degli operatori economici. L’interdipendenza delle celle della rete mobile richiede infatti nodi solidi sul territorio per evitare che il traffico dati si degradi nelle aree periferiche. L’opera verrà completata riutilizzando i materiali già custoditi nei magazzini dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, azzerando gli sprechi e riducendo i tempi di cantiere. Il programma operativo prevede l'ottenimento dei pareri amministrativi mancanti nei prossimi mesi, con l'accensione dell'impianto stimata per la primavera 2027.

Gli interventi dei rappresentanti di Governo e degli esperti hanno chiarito il quadro delle garanzie ambientali e sanitarie che accompagnano l'opera. La normativa della Repubblica di San Marino applica un principio di precauzione fra i più rigidi d'Europa: la soglia di attenzione sui campi elettromagnetici è nettamente inferiore ai valori previsti dall'ordinamento italiano. L'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza, guidato dall'ingegnere Omar Raimondi, effettuerà verifiche strumentali in via preliminare sul progetto, successivamente in fase di collaudo e periodicamente a impianto funzionante, così da assicurare il pieno rispetto dei limiti di legge. «Dare risposte alle aziende e alle famiglie di Gualdicciolo significa dotare il Paese di un'infrastruttura digitale resiliente, in grado di sostenere la competitività economica e i servizi quotidiani», ha sottolineato il Segretario di Stato per l'Industria, Rossano Fabbri. «Riprendere un'opera incompiuta e trasformarla in un punto di forza del territorio evidenzia una scelta di continuità amministrativa che evita dispersioni di risorse e guarda alle sfide tecnologiche dei prossimi anni. Da un lato c'è un'esigenza infrastrutturale innegabile, dall’altro non ci vogliamo tuttavia sottrarre al confronto con la gente. Del resto la serata pubblica è servita proprio a questo».

Sulle garanzie ambientali si è soffermato il Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci: «La tutela della salute pubblica e della vivibilità del Castello resta la priorità assoluta di questo intervento. La scelta della posizione in una zona produttiva a margine del tessuto urbano e i controlli stringenti affidati alle nostre strutture pubbliche offrono ai cittadini la certezza di uno sviluppo tecnologico controllato e sicuro». Nel corso del dibattito, Fabrizio Bonini di TIM, e l’ingegnere Andrea Silvagni, della Segreteria di Stato per il Territorio, hanno illustrato le caratteristiche radianti del traliccio, evidenziando come i materiali e gli apparati siano stati adeguati agli attuali standard di efficienza energetica e sicurezza. Le misurazioni preventive indicano che i livelli effettivi di campo elettromagnetico nelle aree accessibili alla popolazione rimarranno ampiamente al di sotto delle soglie di legge. Numerose e partecipate sono state le domande poste ai rappresentanti di Governo e ai tecnici, di fronte alle quali l'Esecutivo ha ribadito la massima apertura al dialogo e l'impegno a proseguire il confronto nei prossimi mesi. La serata di Gualdicciolo conferma l'importanza di mantenere aperto un dialogo costante tra Governo, istituzioni locali e cittadinanza. Un metodo di confronto che consente di affrontare anche le questioni più delicate, mettendo al centro le esigenze del territorio, la chiarezza delle informazioni e la responsabilità delle scelte pubbliche.

C.s. - Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport / Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P.









