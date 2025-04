Serata pubblica del Gruppo Emergenza-Urgenza Sammarinese al Castello di Serravalle

Il Gruppo Emergenza-Urgenza Sammarinese (GEUS) è lieto di annunciare il quarto incontro informativo aperto alla popolazione, che si terrà il 23 aprile alle 20:30 presso il Castello di Serravalle. L'evento offrirà un’importante occasione per conoscere il lavoro del Pronto Soccorso, del Servizio di Emergenza Territoriale 118, e in particolare su temi cruciali quali il triage in Pronto Soccorso, il funzionamento della Centrale Operativa 118 e le patologie tempo-dipendenti. ll GEUS è formato da infermieri, medici, autisti-soccorritori e operatori di centrale dell'Ospedale di Stato di San Marino, ed è animato dalla volontà di accrescere le competenze scientifiche e professionali nel settore dell'emergenza-urgenza. Il gruppo si propone di offrire un servizio sempre più efficace e utile alla società sammarinese. Tra gli obiettivi principali del GEUS vi è la promozione della formazione e l'acquisizione di conoscenze scientifiche avanzate attraverso collaborazioni con enti e istituzioni sia locali che internazionali. Il gruppo si impegna a migliorare continuamente la gestione dei pazienti critici e a progettare ed erogare corsi di formazione, convegni e congressi di rilevanza internazionale. Recentemente, il GEUS ha organizzato con successo tre incontri nei Castelli di Faetano, Montegiardino e Domagnano, riscuotendo un notevole interesse da parte della comunità. Il prossimo appuntamento a Serravalle sarà un'occasione per instaurare un dialogo diretto con la popolazione, consentendo ai cittadini di avvicinarsi alla realtà delle emergenze sanitarie e di comprendere meglio il funzionamento del sistema di emergenza e urgenza sammarinese. Iniziative simili sono già state sviluppate in Italia e in altri paesi, dando ottimi risultati. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare il GEUS (info@geus.sm) oppure di seguire le attività sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram (geus_emergenzaurgenza_rsm).

