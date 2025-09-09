Serata pubblica di D-ML sulla riforma Igr: chi paga davvero il conto?

DOMANI - Motus Liberi organizza per mercoledì 10 settembre alle 20:45 presso la Sala Montelupo di Domagnano una serata pubblica per affrontare uno dei temi più importanti e delicati per il futuro del nostro Paese: la riforma fiscale proposta dal Governo. Crediamo che su questioni così decisive sia fondamentale offrire chiarezza, spiegazioni comprensibili e soprattutto ascolto. Per questo motivo, vogliamo incontrare la cittadinanza per ribadire la nostra contrarietà alla riforma, così come proposta dal Governo, e condividere con tutti i sammarinesi le valutazioni e le proposte che il nostro Partito ha elaborato, con l’obiettivo di rendere la riforma più giusta, più equa e più attenta alle reali esigenze della società. La serata sarà un’occasione per comprendere meglio i contenuti della riforma, analizzarne l’impatto su famiglie, lavoratori e imprese, e per discutere insieme di possibili correttivi che possano tutelare i diritti dei cittadini senza frenare lo sviluppo del Paese. Al tavolo interverranno relatori tecnici, rappresentanti delle parti sociali ed esponenti del Partito. Sarà quindi un confronto a più voci, capace di offrire una visione completa e trasparente, utile a tutti coloro che vogliono capire davvero cosa cambierà e in che modo queste scelte potranno influenzare la nostra vita quotidiana. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare: solo con il dialogo e la condivisione possiamo costruire insieme un futuro migliore per la nostra Repubblica.

C.s. DOMANI - Motus Liberi



